Діва Кассель знялася для глянцю та дала відверте інтерв'ю

Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя стала зіркою Muse Magazine.

Діва Кассель стала героїнею модного журналу ще до народження, коли її мати, модель та акторка Моніка Беллуччі позувала оголеною та вагітною для Vanity Fair Italia у 2004 році. З того часу увага до Діви не слабшала і вона з'явилася на обкладинці чергового глянсового журналу, а також дала відверте інтерв'ю. Інтерв'ю та знімки з'явилися у журналі Muse Magazine.

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Дівчина розповіла, що незважаючи на часті фотосесії та світське життя, вона готується до випускних іспитів.

Фото: Muse Magazine

"Усе йде добре. Але я знаходжу час, щоб побачити свою сім'ю, своїх друзів, свого хлопця і, найголовніше, я приділяю собі час. У мене завжди є час на свої хобі", — розповіла Діва. Нагадаємо, дівчина зустрічається із французьким манекенником Лукою Саландрою. Минулого року вони разом їздили до Венеції. А крім роботи та навчання, вона витрачає час на численні хобі. Діва захоплюється малюванням, музикою, любить подорожувати і з недавніх захоплень вона зазначила кулінарію.

Діва зізналася, що зі світом модельного бізнесу була знайома з дитинства, адже батько та мати часто брали її із собою на роботу, але сама вона дебютувала лише кілька років тому, знявшись у рекламній кампанії для дому моди Dolce&Gabbana.

Фото: Muse Magazine Фото: Muse Magazine Фото: Muse Magazine Фото: Muse Magazine

"Коли мені потрібно було прийняти позу під час пробної фотосесії, я відчула іскру. У цей момент я зрозуміла, що хочу бути частиною всього цього. Моя родина завжди мене підтримувала, і цей раз не став винятком. Вони захищають мене та допомагають мені у моїй роботі", — розповіла Діва. За її словами, вона завжди знала, що її батьки відомі, але також і сприймала саме як батьків. Їхній досвід допоміг їй у роботі: Діва завжди пам'ятає, що треба бути обережнішою із соцмережами та публічністю. Але відмовити собі у відвідуванні своєї сторінки Instagram вона не в змозі.

"Я проводжу багато часу в Instagram... може, навіть занадто багато. Але загалом я б сказала, що в мене дуже здорові стосунки із соціальними мережами", — резюмувала Діва.