16-річна дочка Моніки Белуччі з'явилася у Венеції зі своїм бойфрендом

Молоді люди зустрічаються з минулого року, але до недавнього часу не афішували свої стосунки.

Дочка Моніки Белуччі та Венсана Касселя Діва, яка брала участь у показі останньої нової кутюрної колекції Alta Moda від Dolce & Gabbana, що відгриміла у Венеції, на вечірці після шоу була помічена в компанії молодого чоловіка. Фото пристрасного поцілунку з ним дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagran.

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Як з'ясувалося, цього парубка звуть Лука Саландра. Він — французький манекенник з італійськими коренями. Хлопця вже неодноразово порівнювали з актором Тімоті Шаламовим, оскільки вони дійсно зовні схожі.

[ + – ] Діва Кассель та її бойфренд Лука Саландра

Зустрічатися з Лукою Діва почала ще в минулому році. Як і вона, юнак працює в модельному бізнесі, співпрацюючи відразу з декількома агентствами з Італії і Франції. Кароокий 18-річний красень має 184 см зросту і карі очі.

Діву і Луку вже назвали однією з найкрасивіших пар ву світі моди, проте самі молоді люди до недавнього часу не афішували свої стосунки. Уперше вони з'явилися разом на фото, зроблених півроку тому, під час відпочинку в Сен-Тропе.

Нагадаємо, Діва Кассель з'явилася на показі у Венеції в рожевій сукні, розшитій квітами. Крім неї, по подіуму пройшлися дочка Гайді Клум, три дочки репера Пі Дідді та дочка актора Крістіана Бейла.

Діва є однією з найбільш затребуваних молодих моделей. Вона не тільки бере участь у показах, а й активно знімається для журналів.