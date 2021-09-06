16-летняя дочь Моники Белуччи появилась в Венеции со своим бойфрендом

Молодые люди встречаются с прошлого года, но до недавнего времени не афишировали свои отношения.

Дочь Моники Белуччи и Венсана Кассела Дева, которая принимала участие показе последней новой кутюрной коллекции Alta Moda от Dolce & Gabbana, отгремевшем в Венеции, на вечеринке после шоу была замечена в компании молодого человека. Фото страстного поцелуя с ним девушка опубликовала на своей странице в Instagran.

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Как выяснилось, этого молодого человека зовут Лука Саландра. Он – французский манекенщик с итальянскими корнями. Парня уже неоднократно сравнивали с актером Тимоти Шаламе, поскольку они действительно внешне похожи.

[ + – ] Дева Кассель и ее бойфренд Лука Саландра

Встречаться с Лукой Дева начала еще в прошлом году. Как и она, юноша работает в модельном бизнесе, сотрудничая сразу с несколькими агентствами из Италии и Франции. Кареглазый 18-летний красавец имеет 184 см роста и карие глаза.

Деву и Луку уже назвали одной из самых красивых пар в мире моды, однако сами молодые люди до недавнего времени не афишировали свои отношения. Впервые они появились вместе на фото, сделанных полгода назад, во время отдыха в Сет-Тропе.

Напомним, Дева Кассель появилась на показе в Венеции в розовом платье, расшитом цветами. Кроме нее, по подиуму прошлись дочь Хайди Клум, три дочери рэпера Пи Диддии дочь актера Кристиана Бейла.

Дева является одной из наиболее востребованных молодых моделей. Она не только участвует в показах, но и активно снимается для журналов.