Шикарная вечеринка. Майли Сайрус, Снуп Дог и Джаред Лето снялись для рекламы Gucci

Съемки прошли в Лос-Анджелесе, а темой кампейна стал праздник, "на котором люди и божества сидят бок о бок за роскошными столами"

Модный дом Gucci представил рекламную кампанию весенне-летней коллекции Love Parade. Съемки прошли в Лос-Анджелесе, фотографами выступили Мерт Алас и Маркус Пиготт. А героями кампейна стали Снуп Дог, Майли Сайрус и Джаред Лето, который в недавнем фильме "Дом Гуччи" исполнил роль Паоло Гуччи и с той поры на каждой красной дорожке появлялся в новом наряде от этого модного дома. Фото и подробности о грандиозной рекламной кампании модный дом опубликовал на своем сайте.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Также в ролике и на снимках, благодаря креативному директору итальянского бренда Алессандро Микеле, появились актриса Бини Фельдштейн, сыгравшая Монику Левински в сериале "Импичмент: Американская история преступлений" и актера сериала "Игра в кальмара" Ли Джон Джэ.

[ + – ] Снуп Дог в рекламе Gucci Love Parade Фото: Gucci Official

[ + – ] Ли Джон Джэ в рекламе Gucci Love Parade Фото: Gucci Official

[ + – ] Бини Фельдштейн в рекламе Gucci Love Parade Фото: Gucci Official

[ + – ] Майли Сайрус в рекламе Gucci Love Parade Фото: Gucci Official

Селебрити должны были "отдаться освобождающему симпозиуму, который превращается в дионисийский ритуал танца". В релизе к рекламной кампании отмечается, что Gucci Love Parade — это "праздник, на котором люди и божества сидят бок о бок за роскошными столами". А потом они отдаются безудержному веселью под трек The Velvet Underground — Venus In Furs.

[ + – ] Рекламный ролик Gucci Love Parade

Напомним, в ноябре прошлого года прошел показ коллекции Gucci Love Parade на Голливудском бульваре, где расположена знаменитая "Аллея славы".

В показе приняли участие Маколей Калкин и Джаред Лето, а Микеле заявлял, что показом отметил "важность ауры кино, порождающей мифологию".