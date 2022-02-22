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Шикарна вечірка. Майлі Сайрус, Снуп Догг і Джаред Лето знялися для реклами Gucci

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Gucci Love Parade, джаред літо, Gucci, рекламна кампанія
Фото: Gucci Official | Джаред Лето в рекламній кампанії Gucci Love Parade

Зйомки пройшли в Лос-Анджелесі, а темою кампейну стало свято, "на якому люди і божества сидять пліч-о-пліч за розкішними столами".

Модний дім Gucci представив рекламну кампанію весняно-літньої колекції Love Parade. Зйомки пройшли у Лос-Анджелесі, фотографами стали Мерт Алас і Маркус Піготт. А героями кампейну стали Снуп Догг, Майлі Сайрус і Джаред Лето, який у нещодавньому фільмі "Дім Гуччі" зіграв роль Паоло Гуччі й з того часу на кожній червоній доріжці з'являвся в новому вбранні від цього модного будинку. Фото та подробиці про грандіозну рекламну кампанію модний будинок опублікував на своєму сайті.

Також у ролику та на знімках, завдяки креативному директору італійського бренду Алессандро Мікеле, з'явилися акторка Біані Фельдштейн, яка зіграла Моніку Левінскі у серіалі "Імпічмент: Американська історія злочинів" та актора серіалу "Гра у кальмара" Лі Чон Че.

Gucci Love Parade, снуп дог
Снуп Догг у рекламі Gucci Love Parade
Фото: Gucci Official
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Лі Чон Че в рекламі Gucci Love Parade
Фото: Gucci Official
Gucci Love Parade, біні фельдштейн, імпічмент
Біані Фельдштейн у рекламі Gucci Love Parade
Фото: Gucci Official
Gucci Love Parade, майлі сайрус
Майлі Сайрус у рекламі Gucci Love Parade
Фото: Gucci Official

Селебріті повинні були "віддатися симпозіуму, що звільняє, який перетворюється на діонісійський ритуал танцю". У релізі до рекламної кампанії зазначається, що Gucci Love Parade — це "свято, на якому люди і божества сидять пліч-о-пліч за розкішними столами". А потім вони віддаються нестримним веселостям під трек The Velvet Underground — Venus In Furs.

Рекламний ролик Gucci Love Parade

Нагадаємо, у листопаді минулого року пройшов показ колекції Gucci Love Parade на Голлівудському бульварі, де розташована знаменита "Алея слави".

У показі взяли участь Маколей Калкін і Джаред Лето, а Мікеле заявляв, що показом відзначив "важливість аури кіно, що породжує міфологію".