Борьба с сединой. Как отстрочить появление "серебра" в волосах

Поседение волос – естественный процесс, однако далеко не каждый готов принимать подобные возрастные изменения и старается противостоять им, используя окрашивание. Однако есть более щадящие методы сохранить цвет волос подольше.

Появление седых волос многих приводит в ужас, поскольку считается признаком приближающейся старости. Однако это абсолютно естественный процесс, который не всегда говорит о возрасте. Бывают случаи, когда первая седина появляется и в очень молодом возрасте, а к 30-40 годам волосы становятся полностью седыми. Однако есть способы отстрочить появление "серебра" в волосах, которые помогут тем, кто боится седины, как огня, пишет Нealthline.

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Употребляйте витамины

Достаточное количество витаминов и минералов – один из основных рецептов для сохранения здоровых волос. Это витамины группы В, особенно В-12 и биотин, витамины D, E, A. Что касается минералов, то к полезным для волос относятся цинк, железо, магний, селен и медь. Они укрепляют волосяные фолликулы и способствуют длительному сохранению натурального цвета шевелюры.

[ + – ] Витамины помогут укрепить волосы и сделают их более здоровыми

Бросайте курить

Курение оказывает пагубное влияние не только на кожу и легкие, но и на волосы, повреждая и уменьшая волосяные фолликулы. Поэтому тем, кто хочет подольше не видеть у себя седины, лучше отказаться от сигарет.

[ + – ] Сигареты влияют не только на легкие и кожу, но и на волосы

Защищайте голову от солнца

Прямые солнечные лучи не лучшим образом влияют на волосы. Ультрафиолет воздействует на кератин – защитный слой, делающий волосы блестящими и гладкими, разрушая аминокислоты, из которых он состоит. Волосы становятся сухими, ломкими и выглядят неухоженными. Это также ускоряет процесс поседения. Поэтому в солнечную знойную погоду лучше не появляться на улице без головного убора.

[ + – ] В жаркую солнечную погоду необходимо носить головной убор Фото: Соцсети

Перестаньте портить волосы

Среди процедур, которые могут нанести вред волосам, – осветление, использование щетки вместо расчески с редкими зубьями, особенно на влажных волосах, частое использование фена и щипцов для завивки, использование жесткого мыла или шампуня, а также слишком частое мытье головы.

[ + – ] Как правильно сушить волосы феном

Борьба с сединой в домашних условиях

Замедлить "старение" волос, а соответственно, отстрочить поседение, помогут процедуры, которые просто сделать и в домашних условиях. Например, хорошим способом оздоровить волосы станет кокосовое масло. Через день перед сном наносите его на волосы и кожу головы массирующими движениями, а утром вымойте голову, как обычно.

Чайная ложка свежего тертого имбиря, смешанного со столовой ложкой меда, каждый день добавит волосам здоровья.

Также эксперты советуют через день съедать ложку черной патоки, сделанной из тростникового сахара. Считается что она обращает вспять процесс поседения.

170 граммов свежего сока амлы (индийский крыжовник), который называют "эликсиром молодости", каждый день или массаж волос маслом амлы раз в неделю вернут волосам здоровые блеск и цвет. Амла – сильнейший природный тоник, адаптоген, антиоксидант и богатейший источник витамина С в природе.

Не менее целебными свойствами обладают семена черного кунжута. Два-три раза в неделю съедайте столовую ложку семян, чтобы замедлить процесс поседения и даже дать ему обратный ход.

Укрепить волосы поможет свежий сок амаранта. Его следует наносить на голову два-три раза в неделю.

Среди других средств – сок ростков пшеницы (30-60 гр в день) или одна столовая ложка порошка ростков пшеницы, которую можно добавлять в супы и коктейли. Сюда же относится сок репчатого лука, маска из которого дважды в неделю по 30 минут укрепит фолликулы.

Употребление 250 граммов морковного сока ежедневно тоже благоприятно отразится на состоянии волос.

Богатые ферментом каталазой продукты, такие как чеснок, капуста, сладкая картошка, капуста, брокколи и миндаль, будут полезными для волос.

Окрашивание волос

Если седина появилась, и вы хотите спрятать ее под слоем краски, эксперты рекомендуют сделать ее своими руками, используя различные травы. Поскольку этот тип краски для волос не такой стойкий, как имеющиеся в продаже химические красители, процесс окрашивания необходимо повторить несколько раз, прежде чем вы заметите изменения.

Какие составляющие использовать:

светлые волосы : цветочный чай из ромашки, цедра лимона, шафран, цветы календулы;

: цветочный чай из ромашки, цедра лимона, шафран, цветы календулы; рыжие волосы : сок свеклы, морковный сок, лепестки розы;

: сок свеклы, морковный сок, лепестки розы; каштановые волосы : кофе, корица;

: кофе, корица; черные волосы: черный орех, черный чай, шалфей, крапива.

Краска из хны

Смешайте достаточное количество порошка хны с одной чашкой черного чая или кофе, чтобы получилась паста консистенции йогурта. Накройте миску и дайте ей постоять. Через шесть часов смешайте с 2 столовыми ложками оливкового масла первого холодного отжима и нанесите смесь на волосы. Смойте через 1-3 часа, в зависимости от желаемой глубины цвета.

Перед тем, как наносить на волосы любое из вышеперечисленных средств, необходимо убедиться, что у вас на них нет аллергии.

[ + – ] Окрашивание волос хной в домашних условиях

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