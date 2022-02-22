Боротьба із сивиною. Як відтермінувати появу "срібла" у волоссі

Посидіння волосся – природний процес, проте далеко не кожен готовий приймати подібні вікові зміни і намагається протистояти їм, використовуючи фарбування. Однак, є більш щадні методи зберегти колір волосся довше.

Поява сивого волосся багатьох жахає, оскільки вважається ознакою старості, що наближається. Однак, це абсолютно природний процес, який не завжди говорить про вік. Бувають випадки, коли перша сивина з'являється і в дуже молодому віці, а до 30-40 років волосся стає повністю сивим. Однак, є способи відтермінувати появу "срібла" у волоссі, яке допоможе тим, хто боїться сивини, як вогню, пише Нealthline.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Вживайте вітаміни

Достатня кількість вітамінів та мінералів – один з основних рецептів для збереження здорового волосся. Це вітаміни групи В, особливо В-12 і біотин, вітаміни D, E, A. Що стосується мінералів, то корисними для волосся є цинк, залізо, магній, селен і мідь. Вони зміцнюють волосяні фолікули та сприяють тривалому збереженню натурального кольору шевелюри.

[ + – ] Вітаміни допоможуть зміцнити волосся і зроблять його здоровішим

Кинути палити

Куріння надає згубний вплив не тільки на шкіру та легені, але й на волосся, пошкоджуючи та зменшуючи волосяні фолікули. Тому тим, хто хоче довше не бачити у себе сивини, краще відмовитися від сигарет.

[ + – ] Цигарки впливають не тільки на легені та шкіру, а й на волосся

Захищайте голову від сонця

Прямі сонячні промені не найкраще впливають на волосся. Ультрафіолет впливає на кератин — захисний шар, що робить волосся блискучим і гладким, руйнуючи амінокислоти, з яких він складається. Волосся стає сухим, ламким і виглядає недоглянутим. Це також прискорює процес посідання. Тож у сонячну спекотну погоду краще не з'являтися на вулиці без головного убору.

[ + – ] У спекотну сонячну погоду необхідно носити головний убір Фото: Соцмережі

Перестаньте псувати волосся

Серед процедур, які можуть завдати шкоди волоссю, — освітлення, використання щітки замість гребінця з рідкими зубчиками, особливо на вологому волоссі, часте використання фена і щипців для завивки, використання жорсткого мила або шампуню, а також дуже часте миття голови.

[ + – ] Як правильно сушити волосся феном

Боротьба із сивиною в домашніх умовах

Уповільнити "старіння" волосся, а відповідно, відтермінування сивину, допоможуть процедури, які просто зробити і в домашніх умовах. Наприклад, хорошим способом оздоровити волосся стане кокосове масло. Через день перед сном наносите його на волосся і шкіру голови масажними рухами, а вранці вимийте голову, як завжди.

Чайна ложка свіжого тертого імбиру, змішаного зі столовою ложкою меду, щодня додасть волоссю здоров'я.

Також експерти радять через день з'їдати ложку чорної патоки, виготовленої з тростинного цукру. Вважається, що вона повертає назад процес посивіння.

170 грамів свіжого соку амли (індійський аґрус), який називають "еліксиром молодості", щодня або масаж волосся маслом амли раз на тиждень повернуть волоссю здорові блиск та колір. Амла – найсильніший природний тонік, адаптоген, антиоксидант та багате джерело вітаміну С у природі.

Не менш цілющими властивостями володіють насіння чорного кунжуту. Два-три рази на тиждень з'їдайте столову ложку насіння, щоб уповільнити процес посивіння і навіть дати йому зворотний хід.

Зміцнити волосся допоможе свіжий сік амаранту. Його варто наносити на голову двічі-тричі на тиждень.

Серед інших засобів — сік паростків пшениці (30-60 гр на день) або одна столова ложка порошку паростків пшениці, яку можна додавати в супи та коктейлі. Сюди відноситься сік ріпчастої цибулі, маска з якого двічі на тиждень по 30 хвилин зміцнить фолікули.

Вживання 250 г морквяного соку щодня теж сприятливо позначиться на стані волосся.

Багаті ферментом каталазою продукти, такі як часник, капуста, солодка картопля, капуста, броколі та мигдаль, будуть корисними для волосся.

Фарбування волосся

Якщо сивина з'явилася, і ви хочете сховати її під шаром фарби, експерти рекомендують зробити її своїми руками, використовуючи різні трави. Оскільки цей тип фарби для волосся не такий стійкий, як хімічні барвники, що є у продажу, процес фарбування необхідно повторити кілька разів, перш ніж ви помітите зміни.

Які складники використовувати:

світле волосся : квітковий чай з ромашки, цедра лимона, шафран, квіти календули;

: квітковий чай з ромашки, цедра лимона, шафран, квіти календули; руде волосся : сік буряків, морквяний сік, пелюстки троянди;

: сік буряків, морквяний сік, пелюстки троянди; каштанове волосся : кава, кориця;

: кава, кориця; чорне волосся: чорний горіх, чорний чай, шавлія, кропива.

Фарба з хни

Змішайте достатню кількість порошку хни з однією чашкою чорного чаю або кави, щоб вийшла паста консистенції йогурту. Накрийте миску та дайте їй постояти. Через шість годин змішайте з 2 столовими ложками оливкової олії першого холодного віджиму та нанесіть суміш на волосся. Змийте через 1-3 години, залежно від бажаної глибини кольору.

Перед тим, як наносити на волосся будь-який з перерахованих вище засобів, необхідно переконатися, що у вас на них немає алергії.

[ + – ] Фарбування волосся хною в домашніх умовах

Нагадаємо, американська компанія dNovo вирішила використати нову технологію для лікування облисіння у чоловіків.