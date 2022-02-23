Самые модные брючные костюмы 2022. С чем носить и какую обувь подобрать

Универсальный и стильный брючный костюм обязательно должен быть в любом гардеробе.

Брючный костюм – незаменимая вещь в гардеробе для любого сезона. Он универсален и позволяет создавать массу разных образов как в полном комплекте, так и с отдельными элементами – брюками или жакетом, сочетая их с другими предметами одежды. Стилист Яна Платонова на своей странице в Instagram показала, какие костюмы будут популярны в ближайшие месяцы, а также наглядно продемонстрировала, как правильно подобрать дополнительную одежду (блузки, рубашки, топы, легкие свитера), а также обувь, чтобы образ выглядел целостным и завершенным.

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Наиболее актуальными в сезоне 2022 будут костюмы оверсайз со свободными жакетами и широкими брюками с высокой посадкой. Под них можно надеть как свободную футболку, блузу, так и тонкий джемпер. А вот из обуви лучше всего пойдут кроссовки или ботинки на массивной подошве.

Не менее популярны – комплекты классического кроя: прямые брюки и приталенный жакет, а также варианты с укороченными брюками и брюками с манжетами. Как и в первом случае, под них допускаются кроссовки, однако все же предпочтительнее более классическая обувь: босоножки, туфли-лодочки, ботильоны или лоферы. Какая обувь будет модной в этом сезоне, ранее мы уже писали.

Надевать под такие костюмы можно все, начиная от кроп-топа и завершая водолазками и джемперами. Однако стоит учитывать, что если в случае с костюмом оверсайз объемные вещи смотрятся гармонично, то в сочетании с приталенными брюками и жакетами пышные блузы или толстые свитера будут выглядеть аляповато.

Не исключен в этом сезоне и вариант асимметрии. Особенно это касается пиджаков. В таком костюме его верх вполне может быть самостоятельной единицей и использоваться без "подложки" в виде блузы или другой подобной вещи.

Цветовая палитра костюмов – очень разнообразная, начиная от светлых бежевых оттенков и заканчивая ярко-синими, серыми и черными.

Что касается аксессуаров, то в этом сезоне это либо небольшие сумочки, либо же большие и объемные сумки, в зависимости от того, офисный это стиль или ансамбль для встречи с друзьями и походов на шопинг.

Ранее мы рассказывали о том, какой костюм продемонстрировала актриса Брук Шилдс.