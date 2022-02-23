Найпопулярніші штанні костюми 2022. З чим носити і яке взуття підібрати

Універсальний та стильний штанний костюм обов'язково має бути в будь-якому гардеробі.

Штанний костюм – незамінна річ у гардеробі для будь-якого сезону. Він універсальний і дозволяє створювати безліч різних образів як у повному комплекті, так і з окремими елементами – штанами або жакетом, поєднуючи їх з іншими предметами одягу. Стилістка Яна Платонова на своїй сторінці в Instagram показала, які костюми будуть популярні найближчими місяцями, а також наочно продемонструвала, як правильно підібрати додатковий одяг (блузки, сорочки, топи, легкі светри), а також взуття, щоб образ виглядав цілісним та завершеним.

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Найактуальнішими в сезоні 2022 будуть костюми оверсайз із вільними жакетами та широкими штанами з високою посадкою. Під них можна одягнути як вільну футболку, блузку, так і тонкий джемпер. А ось із взуття найкраще підуть кросівки чи черевики на масивній підошві.

Не менш популярні – комплекти класичного крою: прямі штани та приталений жакет, а також варіанти з укороченими штанами та штанами з манжетами. Як і в першому випадку, під них допускаються кросівки, проте все ж таки краще класичне взуття: босоніжки, туфлі-човники, ботильйони або лофери. Яке взуття буде модним цього сезону, раніше ми вже писали.

Одягати під такі костюми можна все, починаючи від кроп-топу і завершуючи водолазками та джемперами. Однак, варто враховувати, що якщо у випадку з костюмом оверсайз об'ємні речі виглядають гармонійно, то в поєднанні з приталеними штанами та жакетами пишні блузи або товсті светри будуть виглядати незграбно.

Не виключений цього сезону і варіант асиметрії. Особливо це стосується піджаків. У такому костюмі його верх цілком може бути самостійною одиницею і використовуватися без підкладки у вигляді блузи або іншої подібної речі.

Колірна палітра костюмів — дуже різноманітна, починаючи від світлих бежевих відтінків і закінчуючи яскраво-синіми, сірими та чорними.

Що стосується аксесуарів, то цього сезону це або невеликі сумочки, або великі і об'ємні сумки, залежно від того, офісний це стиль чи ансамбль для зустрічі з друзями та походів на шопінг.

Раніше ми розповідали про те, який костюм продемонструвала акторка Брук Шилдс.