Тренды верхней одежды весны 2022. Самые модные куртки и ветровки сезона

В топе курток этой весной джинсовые модели с бахромой, нашивками и аппликациями, кожаные удлиненные куртки, бомперы и плюшевые куртки в стиле шубок Тедди.

Джинсковая куртка

Джинсовая куртка всегда выглядит стильно, именно поэтому она многие годы остается актуальным трендом весны. Выбирайте укороченные модели с декором из бахромы, заклепками, объемными рукавали, необработанным нижнем краем, надписями на спине, удлиненной линией плеч. Также присмотритесь к ярким цветовым решениям. Кроме классических синих курток, выбирайте голубые, мятные, серые, черные, розовые, молочные оттенки.

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Удачным решением для ранней весны может быть джинсовая куртка с отделкой рукавов и ворота овчиной.

Кожаные куртки

Наиболее популярные модели кожаных курток — курта-косуха и авиатор. Этой весной также можно встретить стильные удлиненные кожанки с поясом, накладными карманами и тиснением.

Еще один тренд весны — укороченные кожаные куртки оверсайз и цветные кожанки, среди которых особенно выделяются розовые оттенки.

Куртки-рубашки

Прошлой осенью новомодные куртки-рубашки были очень популярными, и снова возвращаются в тренды весной 2022 года. Дизайнеры предлагают стильные модели в лиловом, кремовом, бежевом, коричневом, сером цветах. Куртки-рубашки могут быть тонкими или плотными, их можно носить как самостоятельный вариант верхней одежды поверх худи или толстовки, так и в многослойных образах под пальто или плащ.

Модные бомперы

В весенних коллекциях разных брендов обязательно найдется место удобным курткам-бомберам, актуальным не первый сезон. Например, можно выбрать модель оверсайз из экокожи в моноцвете или бомпер из плащевки, декорированный яркими принтами и надписями.

Плюшевые куртки

Весенние вариации плюшевых шубок Teddy обязательно понравятся модницам, ведь они отлично подходят под любой образ. Актуальным будут спокойные цвета – молочный, кремовый, бежевый, шоколадный.

Как писал ранее Фокус, в тренде весны ультракороткие тонкие пуховики.