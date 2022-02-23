Тренди верхнього одягу весни 2022. Наймодніші куртки та вітровки сезону
У топі курток цієї весни джинсові моделі з бахромою, нашивками та аплікаціями, шкіряні видовжені куртки, бомбери та плюшеві куртки у стилі шубок Тедді.
Джинкова куртка
Джинсова куртка завжди виглядає стильно, тому вона багато років залишається актуальним трендом весни. Вибирайте укорочені моделі з декором з бахроми, заклепками, об'ємними рукавами, необробленим нижнім краєм, написами на спині, подовженою лінією плечей. Також придивіться до яскравих кольорів. Окрім класичних синіх курток, вибирайте блакитні, м'ятні, сірі, чорні, рожеві, молочні відтінки.
Вдалим рішенням для ранньої весни може бути джинсова куртка з обробкою рукавів та з овчиною.
Шкіряні куртки
Найбільш популярні моделі шкіряних курток — куртка-косуха та авіатор. Цієї весни також можна зустріти стильні подовжені шкірянки з поясом, накладними кишенями та тисненням.
Ще один тренд весни – укорочені шкіряні куртки оверсайз та кольорові шкірянки, серед яких особливо виділяються рожеві відтінки.
Куртки-сорочки
Минулої осені новомодні куртки-сорочки були дуже популярними, і знову повертаються у тренди навесні 2022 року. Дизайнери пропонують стильні моделі в ліловому, кремовому, бежевому, коричневому, сірому кольорах. Куртки-сорочки можуть бути тонкими або щільними, їх можна носити як самостійний варіант верхнього одягу поверх худорлявої або толстовки, так і в багатошарових образах під пальто або плащ.
Модні бомбери
У весняних колекціях різних брендів обов'язково знайдеться місце зручним курткам-бомберам, актуальним не перший сезон. Наприклад, можна вибрати модель оверсайз з екошкіри в монокольорі або бомбер з плащової тканини, декорований яскравими принтами та написами.
Плюшеві куртки
Весняні варіації плюшевих шубок Teddy обов'язково сподобаються модницям, адже вони чудово підходять під будь-який образ. Актуальними будуть спокійні кольори – молочний, кремовий, бежевий, шоколадний.
Як писав раніше Фокус, у тренді весни ультракороткі тонкі пуховики.