Тренди верхнього одягу весни 2022. Наймодніші куртки та вітровки сезону

У топі курток цієї весни джинсові моделі з бахромою, нашивками та аплікаціями, шкіряні видовжені куртки, бомбери та плюшеві куртки у стилі шубок Тедді.

Джинкова куртка

Джинсова куртка завжди виглядає стильно, тому вона багато років залишається актуальним трендом весни. Вибирайте укорочені моделі з декором з бахроми, заклепками, об'ємними рукавами, необробленим нижнім краєм, написами на спині, подовженою лінією плечей. Також придивіться до яскравих кольорів. Окрім класичних синіх курток, вибирайте блакитні, м'ятні, сірі, чорні, рожеві, молочні відтінки.

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Вдалим рішенням для ранньої весни може бути джинсова куртка з обробкою рукавів та з овчиною.

Шкіряні куртки

Найбільш популярні моделі шкіряних курток — куртка-косуха та авіатор. Цієї весни також можна зустріти стильні подовжені шкірянки з поясом, накладними кишенями та тисненням.

Ще один тренд весни – укорочені шкіряні куртки оверсайз та кольорові шкірянки, серед яких особливо виділяються рожеві відтінки.

Куртки-сорочки

Минулої осені новомодні куртки-сорочки були дуже популярними, і знову повертаються у тренди навесні 2022 року. Дизайнери пропонують стильні моделі в ліловому, кремовому, бежевому, коричневому, сірому кольорах. Куртки-сорочки можуть бути тонкими або щільними, їх можна носити як самостійний варіант верхнього одягу поверх худорлявої або толстовки, так і в багатошарових образах під пальто або плащ.

Модні бомбери

У весняних колекціях різних брендів обов'язково знайдеться місце зручним курткам-бомберам, актуальним не перший сезон. Наприклад, можна вибрати модель оверсайз з екошкіри в монокольорі або бомбер з плащової тканини, декорований яскравими принтами та написами.

Плюшеві куртки

Весняні варіації плюшевих шубок Teddy обов'язково сподобаються модницям, адже вони чудово підходять під будь-який образ. Актуальними будуть спокійні кольори – молочний, кремовий, бежевий, шоколадний.

Як писав раніше Фокус, у тренді весни ультракороткі тонкі пуховики.