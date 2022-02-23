Жертвы и друзья. Реальные истории людей из сериала "Изобретая Анну"

Реальные люди, которые стоят за героями популярного сериала "Избретая Анну" про немецкую мошенницу российского происхождения Анну Делви (Сорокину)

Анна Делви

Известную аферистку Анну Делви — настоящая фамилия Сорокина — в сериале Netflix "Изобретая Анну" сыграла актриса Джулия Гарнер. Перед съемками она несколько раз навещала настоящую Анну в тюрьме, чтобы лично познакомиться и как можно лучше понять ее черты характера и манеры поведения.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

[ + – ] Настоящая Анна Делви (Сорокина)

"Акцент Делви был одним из самых странных, которые я когда-либо слышала. Он как будто состоял из нескольких разных диалектов, включая немецкий, русский и южноамериканский" — рассказывала журналистам Джулия. Актриса добавляла, что ей было важно сделать героиню непредсказуемой и интересной, чтобы зрители забыли о том, чем должна закончиться история, и хотели смотреть сериал дальше. "К тому же нужно было показать не столько реальную Анну, про которую все читали в интернете, а экранную — чьи поступки объясняются по ходу сюжета" — отметила актриса.

[ + – ] Актриса Джулия Гарнер, сыгравшая Анну Делви в сериале "Изобретая Анну"

По ее мнению, настоящей причиной успеха Анны, сумевшей обвести вокруг пальца весь высший свет Нью-Йорка, была ее привлекательная внешность.

Вивиан Кент

Журналистка Вивиан Кент в сериале "Изобретая Анну" — очень похожа на амбициозную Джессику Пресслер, которая в реальности рассказала историю аферистки Анны Делви. Частично события из жизни Кент, которую сыграла актриса Анна Кламски, совпадают с биографией Пресслер.

[ + – ] Кадр из сериала "Изобретая Анну"

Например, журналистку так же, как ее героиню в сериале, однажды не взяли работать в агентство Bloomsberg из-за того, что она опубликовала статью про американского подростка, разбогатевшего на трейдинге, которая в итоге оказалась выдумкой самого парня.

[ + – ] Журналистка Джессика Пресслер слева

Кейси Дьюк

Звезда сериала "Оранжевый — хит сезона" Лаверн Кокс сыграла в "Изобретая Анну" успешную фитнес-тренера Кейси Дьюк. Она работала с бесчисленным количеством голливудских звезд, включая Кирстен Данст, Брюса Уиллиса и Джулианну Мур. Анна Делви наняла Дьюк в качестве личного тренера и коуча. Девушки подружились и однажды отправились в роковую поездку в Морокко, где Делви одолжила с кредитной карточки другой своей подруги — Рэйчел Делоч Уильямс — 62 тысячи долларов, чтобы оплатить роскошный отель La Mamounia. Мошенница обещала вернуть деньги, но так этого и не сделала. Когда девушки вернулись с отдыха, Кейси Дьюк решила обратиться в полицию с опасениями о том, что Анна мошенница, но ее опередила Рейчел.

Рэйчел Делоч Уильямс

Рэйчел Делоч Уильямс, которую сыграла актриса Кэти Лоус, в реальности фоторедактор Vanity Fair. Она была одной из главных жертв Делви из-за истории с отпуском в Мороко. Именно Уильямс первой рассказала полиции об аферистке Анне Делви, после чего началось длительное расследование. Во время их совместной с Анной Делви поездки в Марокко, по словам Рэйчел, кредитные карты подруги таинственным образом переставали работать. Все расходы пришлось оплачивать Уильямс. В итоге она задолжала банкам более 62 тысяч долларов — неподъемную сумму для фоторедактора.

В 2019 году Рэйчел опубликовала книгу под названием "Моя подруга Анна: правдивая история фальшивой наследницы". В интервью Vanity Fair Уильямс рассказала, что написала книгу, чтобы осмыслить все, что с ней произошло и оставить эту историю позади. Произведение стало успешным, благодаря чему Уияльмс вернула долг банкам. А вот сериал "Изобретая Анну" не произвел на нее должного впечатления. "Я думаю, что продвигать всю эту историю и прославлять социопата, самовлюбленного преступника неправильно", — сообщила Уильямс.

Тодд Сподек

Адвокат Анны Делви Тодд Сподек, которого сыграл актер Ариан Моайед, по сей день работает на фирму своего отца Spodek Law Group и занимается уголовными делами. Он живет с женой и сыном в Бруклине. Как и его герой в сериле, Сподек представлял Анну в суде и пытался убедить присяжных, что действия его клиентки были не слишком умелыми, чтобы считать их настоящим преступлением.

Фото: Getty Images

Как писал ранее Фокус, на мошенницу Анну Сорокину снова отправили в тюрьму из-за просроченной амеркианской визы. Также аферистка рассказала журналистам, что очень хочет посмотреть сериал про себя, когда выйдет из тюрьмы.