Жертви та друзі. Реальні історії людей із серіалу "Вигадана Анна"

Реальні люди, які стоять за героями популярного серіалу "Вигадана Анна" про німецьку шахрайку російського походження Анну Делві (Сорокіну)

Анна Делві

Відому аферистку Анну Делві — справжнє прізвище Сорокіна — у серіалі Netflix "Вигадана Анна" зіграла акторка Джулія Гарнер. Перед зйомками вона кілька разів відвідувала справжню Анну у в'язниці, щоб особисто познайомитися і якнайкраще зрозуміти її риси характеру та манери поведінки.

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[ + – ] Справжня Анна Делві (Сорокіна)

"Акцент Делві був одним з найдивніших, які я коли-небудь чула. Він ніби складався з декількох різних діалектів, включаючи німецьку, російську та американську" — розповідала журналістам Джулія. Акторка додавала, що їй було важливо зробити героїню непередбачуваною та цікавою, щоб глядачі забули про те, чим має закінчитись історія, та хотіли дивитися серіал далі. "До того ж треба було показати не так реальну Анну, про яку всі читали в інтернеті, а екранну — чиї вчинки пояснюються по ходу сюжету" — зазначила акторка.

[ + – ] Акторка Джулія Гарнер, яка зіграла Анну Делві у серіалі "Вигадана Анна"

На її думку, справжньою причиною успіху Анни, яка зуміла обвести навколо пальця все високе суспільство Нью-Йорка, була її приваблива зовнішність.

Вівіан Кент

Журналістка Вівіан Кент у серіалі "Вигадана Анна" — дуже схожа на амбітну Джессіку Пресслер, яка насправді розповіла історію аферистки Анни Делві. Частково події із життя Кент, яку зіграла акторка Анна Кламскі, збігаються із біографією Пресслер.

[ + – ] Кадр із серіалу "Вигадана Анна"

Наприклад, журналістку так само, як її героїню в серіалі, одного разу не взяли працювати в агентство Bloomsberg через те, що вона опублікувала статтю про американського підлітка, який розбагатів на трейдингу, що виявилося вигадкою самого хлопця.

[ + – ] Журналістка Джессіка Пресслер зліва

Кейсі Дьюк

Зірка серіалу "Помаранчевий — хіт сезону" Лаверн Кокс зіграла у "Вигадана Анна" успішну фітнес-тренерку Кейсі Дьюк. Вона працювала з незліченною кількістю голлівудських зірок, включаючи Кірстен Данст, Брюса Вілліса та Джуліанну Мур. Анна Делві найняла Дьюк як особистого тренера і коуча. Дівчата потоваришували і одного разу вирушили у фатальну поїздку в Марокко, де Делві позичила з кредитної картки іншої своєї подруги — Рейчел Делоч Вільямс — 62 тисячі доларів, щоб сплатити за розкішний готель La Mamounia. Шахрайка обіцяла повернути гроші, але цього так і не зробила. Коли дівчата повернулися з відпочинку, Кейсі Дьюк вирішила звернутися до поліції з побоюваннями про те, що Анна шахрайка, але її випередила Рейчел.

Рейчел Делоч Вільямс

Рейчел Делоч Вільямс, яку зіграла акторка Кеті Лоус, насправді є фоторедактором Vanity Fair. Вона була однією з головних жертв Делві через історію з відпусткою у Марокко. Саме Вільямс першою розповіла поліції про аферистку Анну Делві, після чого розпочалося тривале розслідування. Під час їхньої спільної з Анною Делві поїздки до Марокко, за словами Рейчел, кредитні картки подруги таємниче переставали працювати. Усі витрати довелося оплачувати Вільямс. У результаті вона заборгувала банкам понад 62 тисячі доларів — непідйомну суму для фоторедактора.

2019 року Рейчел опублікувала книгу під назвою "Моя подруга Анна: правдива історія фальшивої спадкоємиці". В інтерв'ю Vanity Fair Вільямс розповіла, що написала книгу, щоб осмислити все, що сталося з нею і залишити цю історію позаду. Твір став успішним, завдяки чому Вільямс повернула борг банкам. А ось серіал "Вигадана Анна" не справив на неї належного враження. "Я думаю, що просувати всю цю історію та прославляти соціопата, самозакоханого злочинця неправильно", — повідомила Вільямс.

Тодд Сподек

Адвокат Анни Делві Тодд Сподек, якого зіграв актор Аріан Моаєд, досі працює на фірму свого батька Spodek Law Group та займається кримінальними справами. Він живе з дружиною та сином у Брукліні. Як і його герой у серіалі, Сподек представляв Анну в суді і намагався переконати присяжних, що дії його клієнтки були не надто вмілими, щоб вважати їх справжнім злочином.

Фото: Getty Images

Як писав раніше Фокус, шахрайку Анну Сорокіну знову відправили до в'язниці через прострочену американську візу. Також аферистка розповіла журналістам, що дуже хоче подивитися серіал, коли вийде з в'язниці.