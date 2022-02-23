Грузинская Рапунцель отрезала 90 сантиметров волос (видео)

Волосы девушка продала салону, где стриглась, за $430.

14-летняя жительница Тбилиси Анано Мирцхулава проснулась знаменитостью после того, как видео, в котором она избавляется от волос долиной свыше 90 см, стало вирусным, сообщает Jam Press.

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Танцовщица, которую в TikTok называли живой Рапунцель (сказочная принцесса с очень длинными волосами), показала своим подписчикам трансформацию: из девушки с волосами почти до пят она превращается в красотку со стрижкой боб.

По словам грузинки, когда ей было семь лет, Анано сделала боб, однако была ошеломлена тем, сколько времени нужно, чтобы снова отрасли длинные волосы, и пожалела о своей новой прическе. С тех пор она решила больше никогда не стричься.

Чтобы сохранить волосы здоровыми, Анано мыла их два или три раза в неделю, причем каждый раз на это у нее уходило около часа. Девушка использовала скраб для волос, чтобы "помочь активировать фолликулы". Затем ее маме требовалось полчаса, чтобы высушить волосы дочери. Мирцхулава заплетала их в длинные косы, которые, по ее словам, "нужны для национальных танцев в Грузии".

Друзья и семья Анано очень любили ее косы и просили не стричься, а люди на улице останавливали ее для совместного селфи, восхищаясь волосами девушки.

Однако, несмотря на положительные стороны, было много отрицательных моментов, которые способствовали ее решению обрезать их. По словам Анано, ухаживать за такими длинными волосами сложно, и она хотела перемен, которые облегчили бы ее жизнь.

Танцовщица давно думала о том, чтобы подстричься, и ее друзья призвали ее сделать короткую стрижку, после того как она рассказала им, как трудно ей справляться со своими локонами.

Когда девушка подстриглась, она почувствовала себя другим человеком.

"Я не могла поверить в окончательный результат. Я так счастлива", – говорит она.

[ + – ] Анано Мирцхулава до стрижки и после

Родственники, увидев перемены во внешности Анано, были шокированы, но конечный результат им понравился. Видео с трансформацией подростка набрало в TikTok более 6,7 миллиона лайков и 21,3 миллиона просмотров.

Девушка решила продать свои волосы за 1300 лари ($430) салону, где она постриглась, чтобы они могли использовать их для париков.

Хотя она и скучает по своим волосам, но не жалеет о принятом решении, будучи уверенной, что с короткой стрижкой ей лучше.

С тех пор, как Анано подстриглась, ее часто просят дать советы, как отрастить свои волосы такой же длины, как у нее. Девушка рекомендует использовать правильные продукты, особенно натуральные, а не "тяжелые химические". По ее словам, здоровое питание повлияло на скорость роста ее волос, а также на их общее состояние.

"Самое главное, всегда помни, какая ты красивая – с длинными или короткими волосами", – подытожила она.

Напомним, украинке с длинными волосами предложили полмиллиона долларов за право обрить ей голову.