Грузинська Рапунцель відрізала 90 сантиметрів волосся (відео)

Волосся дівчина продала салону, де стриглася, за $430.

14-річна мешканка Тбілісі Анано Мірцхулава прокинулася знаменитістю після того, як відео, у якому вона позбавляється волосся завдовжки понад 90 см, стало вірусним, повідомляє Jam Press.

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Танцівниця, яку в TikTok називали живою Рапунцель (казкова принцеса з дуже довгим волоссям), показала своїм підписникам трансформацію: з дівчини з волоссям майже до п'ят вона перетворюється на красуню зі стрижкою боб.

За словами грузинки, коли їй було сім років, Анано зробила боб, проте була приголомшена тим, скільки часу потрібно, щоб знову відростити довге волосся, і пожалкувала про свою нову зачіску. З того часу вона вирішила більше ніколи не стригтися.

Щоб зберегти волосся здоровим, Анано мила його два або три рази на тиждень, причому щоразу на це в неї йшло близько години. Дівчина використовувала скраб для волосся, щоб "допомогти активувати фолікули". Потім її мамі потрібно пів години, щоб висушити волосся дочки. Мірцхулава заплітала їх у довгі коси, які, за її словами, "потрібні для національних танців у Грузії".

Друзі та сім'я Анано дуже любили її волосся та просили не стригтися, а люди на вулиці зупиняли її для спільного селфі, захоплюючись волоссям дівчини.

Однак, попри позитивні сторони, було багато негативних моментів, які сприяли вирішенню обрізати їх. За словами Анано, доглядати за таким довгим волоссям складно, і вона хотіла змін, які б полегшили її життя.

Танцівниця давно думала про те, щоб підстригтися, і її друзі закликали її зробити коротку стрижку, після того, як вона розповіла їм, як важко їй справлятися зі своїми локонами.

Коли дівчина підстриглася, вона відчула себе іншою людиною.

"Я не могла повірити в остаточний результат. Я така щаслива", — каже вона.

[ + – ] Анано Мірцхулава до стрижки та після

Родичі, побачивши зміни у зовнішності Анано, шокувалися, але кінцевий результат їм сподобався. Відео з трансформацією підлітка набрало в TikTok понад 6,7 мільйонів лайків та 21,3 мільйон переглядів.

Дівчина вирішила продати своє волосся за 1300 ларі ($430) салону, де вона постриглася, щоб він міг використовувати його для перук.

Хоча вона і сумує за своїм волоссям, але не шкодує про прийняте рішення, будучи впевненою, що з короткою стрижкою їй краще.

З того часу, як Анано підстриглася, її часто просять дати поради, як відростити своє волосся такої ж довжини, як у неї. Дівчина рекомендує використовувати правильні продукти, особливо натуральні, а не важкі хімічні. За її словами, здорове харчування вплинуло на швидкість росту її волосся, а також на його загальний стан.

"Найголовніше, завжди пам'ятай, яка ти красива — з довгим або коротким волоссям", — підсумувала вона.

Нагадаємо, українці з довгим волоссям запропонували пів мільйона доларів за право поголити їй голову.