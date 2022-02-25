Кэти Перри продемонстрировала идеальный кожаный ансамбль на весну 2022 года

Звезда примерила трендовый кожаный плащ.

Накануне папарацци поймали певицу Кэти Перри в очень стильном и трендовом наряде. Об этом пишет Daily Mail.

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Артистка приехала на съемки известной программы Good Morning America в Нью-Йорк. Для выхода в свет она выбрала коричневый кожаный плащ и брюки такой же расцветки со змеиным принтом и желтый кроп-топ, продолжая змеиную тематику. На ногах Кэти Перри были коричневые ботинки казаки. В качестве аксессуара певица выбрала черную сумочку от Yuzefi.

[ + – ] Стильный образ от Кэти Перри

Снимками в стильном аутфите артистка поделилась и на своей странице в Instagram. Публикация собрала менее чем за сутки более миллиона лайков. Подписчики Кэти активно комментируют и восхищаются чувством стиля, который в очередной раз демонстрирует певица на публику.

"Ты можешь это сделать, положись на 2/22/22", — подписала пост Кэти Перри, вспомнив о редкой и зеркальной дате февраля 2022.

Ранее Фокус писал о не менее стильном образе Кэти Перри, в котором она сходила на свидание с возлюбленным, актером Орландо Блумом, с которым она воспитывает годовалую дочь Дейзи Дав Блум.

Напомним, в Сети говорят о второй беременности 37-летней Кэти Перри.