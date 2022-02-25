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Кеті Перрі продемонструвала ідеальний шкіряний ансамбль на весну 2022

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Фото: PopCornNews | Орландо Блум та Кеті Перрі

Співачка приміряла трендовий шкіряний плащ.

Напередодні папараці зловили співачку Кеті Перрі в дуже стильному та трендовому вбранні. Про це пише Daily Mail.

Артистка приїхала на зйомки відомої програми Good Morning America до Нью-Йорка. Для виходу у світ вона обрала коричневий шкіряний плащ та штани такого ж забарвлення зі зміїним принтом та жовтий кроп-топ, продовжуючи зміїну тематику. На ногах Кеті Перрі були коричневі черевики казакі. Як аксесуар співачка обрала чорну сумочку від Yuzefi.

Стильний образ від Кеті Перрі

Знімками у стильному аутфіті артистка поділилася і на своїй сторінці в Instagram. Публікація зібрала менше ніж за добу понад мільйон лайків. Підписники Кеті активно коментують та захоплюються відчуттям стилю, яке вчергове демонструє співачка на публіку.

"Ти можеш це зробити, покладися на 2/22/22", — підписала пост Кеті Перрі, згадавши про рідкісну та дзеркальну дату.

Раніше Фокус писав про не менш стильний образ Кеті Перрі, у якому вона сходила на побачення з коханим, актором Орландо Блумом, з яким вона виховує однорічну доньку Дейзі Дав Блум.

Нагадаємо, в мережі говорять про другу вагітність 37-річної Кеті Перрі.