Канны отказались принимать российскую делегацию из-за войны в Украине

Международный Каннский кинофестиваль принял решение не принимать официальных представителей из России из-за войны с Украиной

Сегодня оргкомитет международного кинофестиваля в Каннах решил, что не будет принимать официальных делегаций или представителей, связанных с российским правительством. Об этом сообщил Интерфакс -Украина со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.

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Фото: Открытые источники

Такое решение было принято из-за войны в Украине.

Напомним, Каннский фестиваль — один из старейших и самых престижных кинофестивалей мира. Он проводится в конце мая в курортном городе Канны во Франции.

Как писал ранее Фокус, из-за того, что Россия развязала войну в Украине, многие люксовые бренды могут прекратить поставки своей продукции в РФ.