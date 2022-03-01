Канни відмовилися приймати російську делегацію через війну в Україні

Міжнародний Каннський кінофестиваль ухвалив рішення не приймати офіційних представників із Росії через війну з Україною

Сьогодні оргкомітет міжнародного кінофестивалю в Каннах вирішив, що не прийматиме офіційних делегацій чи представників, пов'язаних із російським урядом. Про це повідомив Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу оргкомітету.

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Фото: Открытые источники

Таке рішення було ухвалено через війну в Україні.

Нагадаємо, Каннський фестиваль — один із найстаріших та найпрестижніших кінофестивалів світу. Він проводиться наприкінці травня d курортному місті Канни у Франції.

Як писав раніше Фокус, через те, що Росія розв'язала війну в Україні, багато люксових брендів можуть припинити постачання своєї продукції до РФ.