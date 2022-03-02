Елена Зеленская обратилась к украинским женщинам, которые защищают страну

Первая леди Украины Елена Зеленская опубликовала у себя в Instagram пост в поддержку украинских защитниц.

"До войны (как страшно до сих пор необычно это произносить) я как-то писала, что женщин в Украине на 2 миллиона больше, чем мужчин. Просто такова статистика. Но сейчас она приобретает совершенно новое значение. Ибо это значит, что у нашего нынешнего сопротивления тоже особенно женское лицо. Мое восхищение и поклон вам, невероятные соотечественницы!" — пишет Зеленская. Первая леди отметила, что благодарит всех украинских женщин, кто бьется в рядах ВСУ, кто записался в тероборону, всем медикам, волонтерам, тем, кто продолжает работать в аптеках, магазинах, на транспорте, в коммунальных службах.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Тем, кто каждый день без паники ведет детей в укрытие и развлекает там игры и мультики, чтобы спасти детское сознание от войны. Тем, кто рождает в бомбоубежищах. Сегодня первый день весны. Помните, как все мы поздравляли друг друга с этим днем ​​до войны (опять эта страшная фраза)? Так вот, сквозь дым обстрелов уже видно солнце! Все будет весна, все будет победа, все будет Украина!" — резюмировала первая леди.

Как писал ранее Фокус, Украина 7-й день находится в состоянии войны. Знаменитости со всего мира поддержали нашу страну. Среди звезд, которые высказались против войны в Украине, которую развязала Россия, Ким Кардашьян, Милла Йовович, Анджелина Джоли, Бенедикт Камбербэтч и многие другие.