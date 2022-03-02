Олена Зеленська звернулася до українських жінок, які захищають країну

Перша леді України Олена Зеленська опублікувала в себе в Instagram пост на підтримку українських захисниць.

"До війни (як страшно досі незвичайно це вимовляти) я якось писала, що жінок в Україні на 2 мільйони більше, ніж чоловіків. Просто така статистика. Але зараз вона набуває абсолютно нового значення. Бо це означає, що в нашого теперішнього опору теж особливо жіноче обличчя. Моє захоплення та поклін вам, неймовірні співвітчизниці!" — пише Зеленська. Перша леді зазначила, що дякує всім українським жінкам, хто б'ється в лавах ЗСУ, хто записався в тероборону, усім медикам, волонтерам, тим, хто продовжує працювати в аптеках, магазинах, на транспорті, в комунальних службах.

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"Тим, ​​хто кожен день без паніки веде дітей в укриття і розважає там іграми та мультиками, щоб врятувати дитячу свідомість від війни. Тим, хто народжує в бомбосховищах. Сьогодні перший день весни. Пам'ятайте, як усі ми вітали один одного з цим днем до війни (знову ця страшна фраза)? Так от, крізь дим обстрілів уже видно сонце! Все буде весна, все буде перемога, все буде Україна!" — резюмувала перша леді.

Як писав раніше Фокус, Україна 7-й день перебуває в стані війни. Відомі з усього світу підтримали нашу країну. Серед зірок, які висловилися проти війни в Україні, яку розв'язала Росія, Кім Кардаш'ян, Мілла Йовович, Анджеліна Джолі, Бенедикт Камбербетч та багато інших.