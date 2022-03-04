Французский дизайнер Изабель Маран появилась на модном показе в цветах украинского флага

В финале показа своего бренда в Париже дизайнер Изабель Маран появилась на подиуме в цветах украинского флага

Знаменитости по всему миру публично поддерживают Украину, на территории которой Россия 9-й день ведет военные действия. Недавно их ряды пополнила известная французская модельер Изабель Маран. В конце показа коллекции осень-зима она вышла на подиум в желто-голубом свитере. Сам подиум также подсветили цветами государственного флага Украины.

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"Сегодня мы представляем нашу коллекцию осень-зима 2022, один из самых ярких коммуникационных моментов года. Мы хотим выразить нашу поддержку и солидарность народу Украины. Чтобы внести свой вклад в первую гуманитарную помощь, Фонд ISABEL MARANT ENDOWMENT FUND сделал пожертвование УВКБ ООН, Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по делам беженцев и ЮНИСЕФ, Детскому фонду Организации Объединенных Наций", — говорится в сообщении бренда.

Как писал ранее Фокус, из-за западных санкций в связи с войной в Украине сеть магазинов мебели и аксессуаров для дома IKEA объявила о приостановке работы магазинов в России и Беларуси. После этого россияне массово ринулись в магазины, пытаясь воспользоваться последней возможностью купить шведские товары.