Французька дизайнерка Ізабель Маран з'явилася на модному показі у кольорах українського прапора

У фіналі показу свого бренду в Парижі дизайнерка Ізабель Маран з'явилася на подіумі в кольорах українського прапора.

Знаменитості у всьому світі публічно підтримують Україну, на території якої Росія 9-й день веде воєнні дії. Нещодавно їхні лави поповнила відома французька модельєрка Ізабель Маран. Наприкінці показу колекції осінь-зима вона вийшла на подіум у жовто-блакитному светрі. Сам подіум також підсвітили кольорами державного прапора України.

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"Сьогодні ми представляємо нашу колекцію осінь-зима 2022, один із найяскравіших комунікаційних моментів року. Ми хочемо висловити нашу підтримку та солідарність народу України. Щоб зробити свій внесок у першу гуманітарну допомогу, Фонд ISABEL MARANT ENDOWMENT FUND зробив пожертву УВКБ ООН, Верховному комісару Організації Об'єднаних Націй у справах біженців і ЮНІСЕФ, Дитячому фонду Організації Об'єднаних Націй", — йдеться у повідомленні бренду.

Як писав раніше Фокус, через західні санкції у зв'язку з війною в Україні мережа магазинів меблів та аксесуарів для дому IKEA оголосила про припинення роботи магазинів у Росії та Білорусі. Після цього росіяни масово кинулися до магазинів, намагаючись скористатися останньою можливістю купити шведські товари.