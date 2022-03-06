Nvidia приостанавливает продажи в России

Ранее продажи пристановили AMD и Intel. Эти компании называют "большой тройкой"

Компания Nvidia прекращает продажу своей продукции в Россию. Ранее к санкциям присоединились AMD и Intel, другие участники так называемой "большой тройки". Об этом пишет РСmag.

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Комментируя происходящее, представители компании были лаконичны: "Мы не продаем в Россию", — заявил представитель Nvidia.

Но есть информация, что запрет коснется абсолютно всех продуктов NVIDIA, а не только видеокарт, из-за компания чаще всего на слуху у обывателей. Это означает, что под запретом не только графические процессоры, но и весь портфель продуктов, включая центры обработки данных, искусственный интеллект, автомобилестроение и прочее.

Многие партнеры NVIDIA находятся в Китае, который прямо не осудил вторжение России. Однако несколько дней назад страна изменила свою позицию, заявив, что крайне обеспокоена ущербом, причиняемым гражданскому населению в Украине.

Напомним, ранее поставлять продукцию в Россию, которая вторглась в Украину отказались компании Cisco, Apple, Oracle, Intel, AMD и Panasonic. Также стало известно, что Microsoft приостанавливает продажи и дополнительное предоставление услуг в России.

А, кроме этого, стало известно, что платежные системы Visa и MasterCard уходят из России. Они дали своим клиентам несколько дней, после чего карты, выпущенные в России, перестанут работать за границей, а карты, выпущенные за границей, перестанут работать в РФ. Вместо этого, Сбербанк России предлагает гражданам своей страны пользоваться картами "Мир". Но работают они только в некоторых странах и список невелик. Это: Турция, Вьетнам, Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Кипр. А также непризнанные Абхазия и Южная Осетия.