Nvidia зупиняє продажі в Росії

Раніше продажі припинили AMD та Intel. Ці компанії називають "великою трійкою"

Компанія Nvidia припиняє продаж своєї продукції Росію. Раніше до санкцій приєдналися AMD та Intel, інші учасники так званої "великої трійки". Про це пише РСmag.

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Коментуючи те, що відбувалося, представники компанії були лаконічні: "Ми не продаємо в Росію", — заявив представник Nvidia.

Але є інформація, що заборона торкнеться всіх продуктів NVIDIA, а не тільки відеокарт, через компанію найчастіше на слуху в обивателів. Це означає, що під забороною не лише графічні процесори, а й весь портфель продуктів, включаючи центри обробки даних, штучний інтелект, автомобілебудування та інше.

Багато партнерів NVIDIA перебувають у Китаї, який прямо не засудив вторгнення Росії. Проте кілька днів тому країна змінила свою позицію, заявивши, що вкрай стурбована збитками, які завдають цивільному населенню в Україні.

Нагадаємо, раніше постачати продукцію до Росії, яка вторглася в Україну, відмовилися компанії Cisco, Apple, Oracle, Intel, AMD і Panasonic. Також стало відомо, що Microsoft припиняє продаж та додаткове надання послуг у Росії.

Крім того, стало відомо, що платіжні системи Visa і MasterCard йдуть з Росії. Вони дали своїм клієнтам кілька днів, після чого карти, випущені в Росії, перестануть працювати за кордоном, а карти, випущені за кордоном, перестануть працювати у РФ. Натомість Сбербанк Росії пропонує громадянам своєї країни користуватися картами "Мир". Але вони працюють лише в деяких країнах і список невеликий. Це: Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Казахстан, Кіпр. А також невизнані Абхазія та Південна Осетія.