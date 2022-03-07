Известная поэтесса Вера Полозкова покинула Россию

Сейчас РФ покидают многие деятели культуры и искусств

Известная российская поэтесса Вера Полозкова покинула РФ. Пост об этом появился в сториз у нее в Instagram.

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"Мы улетели. Это была очень горькая неделя. Я путешествую всю жизнь, а живу там, где звучит мой язык. Это очень больно — в свой день рождения собирать детей и прощаться с друзьями, потому что выбора не оставили", — сообщила поэтесса. И отметила, что с того момента, как войска РФ вторглись в Украину, было "пройдено много точек невозврата".

[ + – ] Пост Веры Полозковой в соцсетях Фото: Instagram bolshe_nikogda Фото: Instagram bolshe_nikogda

"В моей стране больше нет политики, нет журналистики, ни одного работающего правового института. Но государство не равно народ. Люди, принимающие решения за мой народ, у власти незаконно: честных выборов не было десятилетие. Поэтому их единственное оружие — вранье. Вранье и нагнетание ужаса. Я верю, что так будет не всегда", — резюмировала Полозкова. Куда именно она выехала, покинув Россию, неизвестно.

Накануне стало известно, что эту страну покинули также режиссер Кантемир Балагов и кинокритик Антон Долин. Также появилась информация, что известная светская львица и телеведущая Ксения Собчак покинула Россию вместе с сыном Платоном. Сначала на бизнес-джете Собчак улетела в Стамбул, а потом ее видели в израильском аэропорту Бен-Гурион.

Также стало известно, что после блокировки Роскомнадзором таких популярных соцсетей, как Facebook и TikTok, в этой стране могут заблокировать и глобальный Интернет. Процесс отключения от сети может начаться уже 11 марта. В РФ, как пишут в Market Rebellion, будут работать сайты только в российской зоне.