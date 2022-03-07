Відома поетеса Віра Полозкова покинула Росію

Зараз РФ залишають багато діячів культури та мистецтв

Відома російська поетеса Віра Полозкова покинула Росію. Пост про це з'явився в сторіс у неї в Instagram.

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"Ми полетіли. Це був дуже гіркий тиждень. Я подорожую все життя, а живу там, де звучить моя мова. Це дуже боляче — у свій день народження збирати дітей і прощатися з друзями, бо вибору не залишили", — повідомила поетеса. І наголосила, що з того моменту, як війська РФ вторглися в Україну, було "пройдено багато точок неповернення".

[ + – ] Пост Віри Полозкової в соцмережах Фото: Instagram bolshe_nikogda Фото: Instagram bolshe_nikogda

"У моїй країні більше немає політики, немає журналістики, жодного працюючого правового інституту. Але держава не дорівнює народ. Люди, які приймають рішення за мій народ, при владі незаконно: чесних виборів не було десятиліття. Тому їхня єдина зброя — брехня. Брехня та нагнітання жаху. Я вірю, що так буде не завжди", — резюмувала Полозкова. Куди саме вона виїхала, покинувши Росію, невідомо.

Напередодні стало відомо, що цю країну покинули також режисер Кантемір Балагов і кінокритик Антон Долін. Також з'явилася інформація, що відома світська левиця й телеведуча Ксенія Собчак покинула Росію разом із сином Платоном. Спочатку на бізнес-джеті Собчак відлетіла до Стамбула, а потім її бачили в ізраїльському аеропорту Бен-Гуріон.

Також стало відомо, що після блокування Роскомнаглядом таких популярних соцмереж як Facebook і TikTok у цій країні можуть заблокувати і глобальний інтернет. Процес відключення від мережі може розпочатися вже 11 березня. У РФ, як пишуть у Market Rebellion, працюватимуть сайти лише в російській зоні.