Відома поетеса Віра Полозкова покинула Росію
Зараз РФ залишають багато діячів культури та мистецтв
Відома російська поетеса Віра Полозкова покинула Росію. Пост про це з'явився в сторіс у неї в Instagram.
"Ми полетіли. Це був дуже гіркий тиждень. Я подорожую все життя, а живу там, де звучить моя мова. Це дуже боляче — у свій день народження збирати дітей і прощатися з друзями, бо вибору не залишили", — повідомила поетеса. І наголосила, що з того моменту, як війська РФ вторглися в Україну, було "пройдено багато точок неповернення".
"У моїй країні більше немає політики, немає журналістики, жодного працюючого правового інституту. Але держава не дорівнює народ. Люди, які приймають рішення за мій народ, при владі незаконно: чесних виборів не було десятиліття. Тому їхня єдина зброя — брехня. Брехня та нагнітання жаху. Я вірю, що так буде не завжди", — резюмувала Полозкова. Куди саме вона виїхала, покинувши Росію, невідомо.
Напередодні стало відомо, що цю країну покинули також режисер Кантемір Балагов і кінокритик Антон Долін. Також з'явилася інформація, що відома світська левиця й телеведуча Ксенія Собчак покинула Росію разом із сином Платоном. Спочатку на бізнес-джеті Собчак відлетіла до Стамбула, а потім її бачили в ізраїльському аеропорту Бен-Гуріон.
Також стало відомо, що після блокування Роскомнаглядом таких популярних соцмереж як Facebook і TikTok у цій країні можуть заблокувати і глобальний інтернет. Процес відключення від мережі може розпочатися вже 11 березня. У РФ, як пишуть у Market Rebellion, працюватимуть сайти лише в російській зоні.