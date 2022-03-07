Американский бизнесмен рассказал, как живется в Киеве во время войны

Брент Рейнольдс отказался покидать украинскую столицу, сказав, что "друзей не бросают"

Американский бизнесмен Брент Рейнольдс живет в Киеве уже больше года, и когда Россия напала на Украину, отказался уезжать, заявив, что "друзей не бросают". О своей жизни в столице, которая уже неоднократно подвергалась обстрелам, он рассказал в интервью CNN.

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63-летний Брент живет в центре Киева. В Украину прибыл 15 месяцев назад, до этого жил и работал в Пекине. В Украине он хотел инвестировать в местные предприятия, которые производят биотопливо и в сельское хозяйство. Но не успел. Так как 24 февраля 2022 года РФ напала на Украину.

Когда журналист CNN и его давний друг Боб Ортега позвонил Бренту, чтобы узнать о его жизни во время войны, их беседу несколько раз прерывали взрывы, но, как сказал сам Брент, "слишком далекие, чтобы переживать".

Бизнесмен рассказал, что многие его соседи разъехались, но он принял решение остаться. "Во дворе было обычно больше двадцати машин, но сейчас там всего четыре. Думаю, половина жителей Киева уехала", — рассказал Брент.

Первое время он даже пытался записаться в тероборону, но его не взяли. Но пока он стоял в очереди, даже дал интервью одному из иностранных телеканалов.

[ + – ] Сюжет канала Welt

"Мне надоело сидеть на Пушкинской, пить латте и ждать русских, поэтому я отправился в местное управление полиции. Я простоял в очереди семь часов за автоматом Калашникова. Я не мог его получить. Я снова ушел и явился на следующий день, но автомата мне снова не досталось. Мне сказали идти домой", — признался Брент.

Посольство США, как посольства других стран переехали из Киева во Львов. Также американские дипломаты советовали гражданам США покинуть Украину и сосредоточится на благотворительной помощи украинцам.

Впрочем, президент Владимир Зеленский призвал иностранцев, желающих помочь украинцам вступать в интернациональный легион. И, как показало время, многие согласились.

Более того, интернациональный легион при Главном управлении разведки Минобороны Украины уже выполняет боевые задачи и продолжает набирать бойцов.

Брент, не смотря на призывы американского посла, покидать Киев не собирается. Своих детей, а всего их у него четверо, он отправил домой, но его родные считают, что он "спятил" и уже неоднократно призывали его выехать из Украины.

"Я думаю, что он чокнутый. Мои родители в ужасе и очень расстроены, а он непреклонен, и я не знаю почему", — рассказала Кэти, сестра Брента, отметив, что незадолго до нападения России он улетел в Хельсинки, но через пару дней уже снова был в Киеве.

[ + – ] Вид с балкона квартиры Брента Фото: Соцсети

"У меня много друзей-украинцев с детьми. Я решил, что не уйду, если придут русские. Это было скорее эмоциональное, чем логическое решение. Я просто чувствовал, что друзей в драке не бросают", — объяснил свое решение Брент.

Когда начали обстреливать Киев, бизнесмен вместе с другими киевлянами укрывался на ближайшей станции метро – "Театральная". Уже потом его дети переслали ему видео, из которого он понял, как российские войска обстреливали Киев.

Когда после двух попыток записаться в столичную тероборону, Бренту это не удалось, он узнал, что в Гостомеле, в 25 км от Киева раздают оружие и решил поехать туда. В последние годы он часто участвовал в соревнованиях по триатлону, так что решил преодолеть это расстояние на велосипеде. Но его остановили на блокпосту.

[ + – ] Велоспед Брента на котором он ездил за Киев, чтобы записаться в тероброну Фото: Соцсети

"В итоге я просто стоял и болтал в военными. Я сам из семьи военного и лажу с украинскими бойцами. Мы посмеялись, поболтали, а потом они мне сказали: "Иди домой".

Рейнольдс рассказал, что не фотографирует военных и дом покидает, только чтобы помочь своим знакомым. Так, недавно он посадил нескольких своих знакомых на эвакуационный поезд до Львова.

"Я сказал им, у вас дети, убирайтесь отсюда", — рассказал Брент, но сам своему же совету следовать не собирается.

"Это тревожно, постоянно сидеть и ждать новостей. Киев сейчас – это вооруженная блокадная крепость. Я не верю, что столица падет, только если Зеленский не решит сдаться", — говорит бизнесмен, но он отмечает, что боевой дух защитников Киева высок, как никогда. А если он все же решит уехать, то просто отправиться в Молдову на велосипеде. По его мнению, поездка займет два дня. Но он никуда не собирается уезжать.