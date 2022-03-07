Американський бізнесмен розповів, як живеться в Києві під час війни

Брент Рейнольдс відмовився покидати українську столицю, сказавши, що "друзів не залишають"

Американський бізнесмен Брент Рейнольдс живе в Києві вже понад рік, і коли Росія напала на Україну, відмовився їхати, заявивши, що "друзів не залишають". Про своє життя в столиці, яка вже неодноразово зазнала обстрілів, він розповів в інтерв'ю CNN.

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63-річний Брент мешкає в центрі Києва. В Україну прибув 15 місяців тому, до цього жив та працював у Пекіні. В Україні він хотів інвестувати в місцеві підприємства, які виробляють біопаливо та в сільське господарство. Але не встиг. Оскільки 24 лютого 2022 року РФ напала на Україну.

Коли журналіст CNN та його давній друг Боб Ортега зателефонував Бренту, щоб дізнатися про його життя під час війни, їхню розмову кілька разів переривали вибухи, але, як сказав сам Брент, "занадто далекі, щоб переживати".

Бізнесмен розповів, що багато його сусідів роз'їхалися, але він вирішив залишитися. "У дворі було зазвичай понад двадцять машин, але зараз там лише чотири. Думаю, половина жителів Києва поїхала", — розповів Брент.

Спочатку він навіть намагався записатися в тероборону, але його не взяли. Але поки він стояв у черзі, навіть дав інтерв'ю одному з іноземних телеканалів.

[ + – ] Сюжет каналу Welt

"Мені набридло сидіти на Пушкінській, пити лате і чекати на росіян, тому я вирушив у місцеве управління поліції. Я простояв у черзі сім годин за автоматом Калашникова. Я не зміг його отримати. Я знову пішов і з'явився наступного дня, але автомат мені знову не дістався. Мені сказали йти додому", — зізнався Брент.

Посольство США, як посольства інших країн, переїхало з Києва до Львова. Також американські дипломати радили громадянам США залишити Україну та зосередитись на благодійній допомозі українцям.

Втім, президент Володимир Зеленський закликав іноземців, які бажають допомогти українцям, вступати до міжнародного легіону. І, як показав час, багато хто погодився.

Щобільше, міжнародний легіон у Головному управлінні розвідки Міноборони України вже виконує бойові завдання та продовжує набирати бійців.

Брент, попри заклики американського посла, покидати Київ не збирається. Своїх дітей, а всього їх у нього четверо, він відправив додому, але його рідні вважають, що він "здурів" і вже неодноразово закликали його виїхати з України.

"Я думаю, що він здурів. Мої батьки нажахані і дуже засмучені, а він непохитний, і я не знаю чому", — розповіла Кеті, сестра Брента, зазначивши, що незадовго до нападу Росії він полетів у Гельсінкі, але за кілька днів вже знову був у Києві.

[ + – ] Вид з балкона квартири Брента Фото: Соцсети

"У мене багато друзів-українців з дітьми. Я вирішив, що не піду, якщо прийдуть росіяни. Це було, ймовірно, емоційне, а не логічне рішення. Я просто відчував, що друзів у бійці не кидають", — пояснив своє рішення Брент.

Коли почали обстрілювати Київ, бізнесмен разом з іншими киянами ховався в найближчій станції метро – "Театральна". Вже потім його діти переслали йому відео, з якого зрозумів, як російські війська обстрілювали Київ.

Коли після двох спроб записатися до столичної тероборони Бренту це не вдалося, він дізнався, що у Гостомелі, за 25 км від Києва роздають зброю і вирішив поїхати туди. В останні роки він часто брав участь у змаганнях з тріатлону, тому вирішив подолати цю відстань на велосипеді. Але його зупинили на блокпосту.

[ + – ] Велоспед Брента, на якому він їздив за Київ, щоб записатися в тероброну Фото: Соцсети

"Внаслідок я просто стояв і балакав з військовими. Я сам із сім'ї військового і знаходжу мову з українськими бійцями. Ми посміялися, побалакали, а потім вони мені сказали: "Йди додому".

Рейнольдс розповів, що не фотографує військових і дім залишає, аби допомогти своїм знайомим. Так, нещодавно він посадив кількох своїх знайомих на евакуаційний поїзд до Львова.

"Я сказав їм, у вас діти, забирайтеся звідси", — розповів Брент, але сам своїй пораді слідувати не збирається.

"Це тривожно, постійно сидіти й чекати на новини. Київ зараз — це озброєна блокадна фортеця. Я не вірю, що столиця впаде, тільки якщо Зеленський не вирішить здатися", — каже бізнесмен, але він зазначає, що бойовий дух захисників Києва високий, як ніколи. А якщо він все ж таки вирішить поїхати, то просто вирушить до Молдови велосипедом. На його думку, поїздка триватиме два дні. Але він нікуди не збирається їхати.