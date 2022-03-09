Universal Music Group прекращает работу с российскими артистами

Звукозаписывающая компания Universal Music Group, которая работает с российскими артистами Лолитой, Noize MC, IOWA, рэпером ST, Anna Asti и Элджеем, прекращает работу в РФ из-за войны в Украине.

Американский лейбл Universal Music Group заявил, что прекращает работу с российскими артистами и закрывает офисы в РФ. По информации компании, они будут выплачивать зарплату своим сотрудникам, но производство новых треков приостановлено.

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"Мы немедленно приостанавливаем всю деятельность в России и закрываем там наши офисы. Мы призываем как можно скорее прекратить насилие в Украине. Мы соблюдаем международные санкции и вместе с нашими артистами сотрудничаем с группами из разных стран, чтобы поддержать усилия по оказанию гуманитарной помощи и доставить срочную помощь беженцам в регионе,— говорится в заявлении компании.

Компания Universal Music Group работала в РФ с Лолитой, Noize MC, IOWA, рэпером ST, Anna Asti и Элджеем и другими артистами.

Как писал ранее Фокус, многие знаменитости поддержали Украину в военном противостоянии с Россией не только словесно, но и финансово. Так голливудский актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал ВСУ рекордные $ 10 млн.