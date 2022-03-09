Universal Music Group припиняє роботу з російськими артистами

Звукозаписна компанія Universal Music Group, яка працює з російськими артистами Лолітою, Noize MC, IOWA, репером ST, Anna Asti та Елджеєм, припиняє роботу в РФ через війну в Україні.

Американський лейбл Universal Music Group заявив, що припиняє роботу з російськими артистами та закриває офіси в РФ. За інформацією компанії, вони виплачуватимуть зарплату своїм співробітникам, але виробництво нових треків призупинено.

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"Ми негайно зупиняємо всю діяльність у Росії та закриваємо там наші офіси. Ми закликаємо якнайшвидше припинити насильство в Україні. Ми дотримуємося міжнародних санкцій і разом із нашими артистами співпрацюємо з групами з різних країн, щоб підтримати зусилля з надання гуманітарної допомоги та доставити термінову допомога біженцям у регіоні", — йдеться у заяві компанії.

Компанія Universal Music Group працювала в РФ з Лолітою, Noize MC, IOWA, репером ST, Anna Asti та Елджеєм та іншими артистами.

Як писав раніше Фокус, багато знаменитостей підтримали Україну у військовому протистоянні з Росією не лише словесно, а й фінансово. Так голлівудський актор Леонардо Ді Капріо пожертвував ЗСУ рекордні $10 млн.