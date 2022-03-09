Валентина Юдашкина выгнали с Недели моды в Париже

Российского кутюрье Валентин Юдашкин не допустили к участию в Недели моды в Париже из-за его позиции касательно войны в Украине

58-летнего российского кутюрье Валентин Юдашкина отстранили от участия в Недели моды в Париже. 8 марта модельер должен был представить новую коллекцию в онлайн-формате. Накануне глава Федерации высокой моды Ральф Толедано поручил своим коллегам проверить позицию Валентина Юдашкина касательно войны в Украине после того, как представители СМИ и парижане обратились с требованием отстранить российского кутюрье от участия в показе мод. Судя по комментарию Толедано, Юдашкин отказался публично осуждать действия России.

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"Если бы он высказал сомнения по поводу войны в Украине, его было бы сложно исключить из программы. Они хотели сделать работу со всей интеллектуальной честностью, чтобы увидеть, отмежевался ли он, как другие художники, Это было не так. Я им сказал: уберите его немедленно", — заявил президент федерации.

Толедано просил участников показа мод помнить о драматическом контексте, в котором проходят дефиле в связи с войной в Украине, и призвал членов Федерации высокой моды и прет-а-порте выделить средства на нужды украинских беженцев через Управление Верховного комиссариата ООН по делам беженцев.

Как писал ранее Фокус, супермодели с мировыми именем Ирина Шейк, Саша Пивоварова и Наталья Водянова, которые родились и выросли в России, не появились на Неделе моды в Париже предположительно из-за того, что не желают мириться с военными действиями России на территорию Украины. Судя по публикациям в соцсетях позиция моделей отличается от официальной позиции РФ. Так Ирина Шейк еще в 28 февраля опубликовала в Instagram изображение знака мира, выразив свою поддержку народу Украины. А Саша Пивоварова поделилась в социальных сетях фотографией, на которой изображен украинский флаг с желто-синим сердцем.