Валентина Юдашкіна вигнали з Тижня моди в Парижі

Російського кутюр'є Валентина Юдашкіна не допустили до участі в Тижні моди в Парижі через його позицію щодо війни в Україні

58-річного російського кутюр'є Валентина Юдашкіна усунули від участі в Тижні моди в Парижі. 8 березня модельєр мав презентувати нову колекцію в онлайн-форматі. Напередодні глава Федерації високої моди Ральф Толедано доручив своїм колегам перевірити позицію Валентина Юдашкіна щодо війни в Україні після того, як представники ЗМІ та парижани звернулися з вимогою усунути російського кутюр'є від участі в показі мод. Судячи з коментаря Толедано, Юдашкін відмовився публічно засуджувати дії Росії.

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"Якби він висловив сумніви щодо війни в Україні, його було б складно виключити з програми. Вони хотіли зробити роботу з усією інтелектуальною чесністю, щоб побачити, чи він відмежувався, як інші художники. Це було не так. Я їм сказав: заберіть його негайно", — заявив президент федерації.

Толедано просив учасників показу мод пам'ятати про драматичний контекст, у якому проходять дефіле через війну в Україні, та закликав членів Федерації високої моди та прет-а-порте виділити кошти на потреби українських біженців через Управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців.

Як писав раніше Фокус, супермоделі зі світовими ім'ям Ірина Шейк, Саша Пивоварова та Наталія Водянова, які народилися і виросли в Росії, не з'явилися на Тижні моди в Парижі, ймовірно, через те, що не бажають миритися з військовими діями Росії на територію України. Судячи з публікацій у соцмережах, позиція моделей відрізняється від офіційної позиції РФ. Так Ірина Шейк ще 28 лютого опублікувала в Instagram зображення знака світу, висловивши свою підтримку народу України. А Саша Пивоварова поділилася в соціальних мережах фотографією, на якій зображено український прапор із жовто-синім серцем.