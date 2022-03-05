Ірина Шейк та Наталія Водянова пропустили Тиждень моди у Парижі через війну в Україні

Більшість топ-моделей мають позицію щодо України, яка помітно відрізняється від тієї, що прийнята на їхній батьківщині.

Супермоделі зі світовим ім'ям Ірина Шейк, Саша Пивоварова та Наталія Водянова, які народилися та виросли в Росії, не з'являться на Тижні моди в Парижі, що проходить з 28 лютого по 8 березня, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією таблоїду, знаменитості відмовилися від запрошень через вторгнення російських військ на територію суверенної держави. Моделі, які були завсідниками найпрестижніших показів, причому як гостями, так і манекенницями, замість дефілювати подіумом, почали залишати перші публікації на тему російської агресії на своїх сторінках в Instagram.

Так, Ірина Шейк ще 28 лютого опублікувала в Instagram зображення знака миру, висловивши свою підтримку народу України.

"Ні війні. Я робитиму пожертвування @unicef ​​і @redcrossukraine. Будь ласка, перевірте мої історії на наявність посилань і ресурсів для пожертвувань, дайте, що зможете. Молюся за мир", – написала вона.

[ + – ] Ірина Шейк пообіцяла пожертвувати гроші для допомоги Україні Фото: Instagram/irinashayk

Саша Пивоварова, російська модель, яка найдовше з'являлася в рекламі Prada, поділилася у соціальних мережах фотографією, на якій зображено український прапор із жовто-синім серцем.

[ + – ] Саша Пивоварова посилає підтримку Україні Фото: sasha_pivovarova/Instagram

Її колега Саша Лусс, яка ще й актриса, закликала своїх підписників жертвувати їжу, воду та засоби гігієни для українських біженців, поділившись посиланнями на велику кількість організацій.

"Давайте терміново необхідну воду, їжу, гігієнічні набори та постійну підтримку сімей, особливо жінок, дітей та літніх людей", – зазначила вона у сторіз.

Російська супермодель Влада Рослякова також поділилася відео із закликом до миру, а Наталя Водянова заявила, що збирається зробити пожертву Україні.

"Як матір я співчуваю всім матерям, котрі страждають від наслідків недавніх подій в Україні, і всім, на кого вплинули цей конфлікт. Жінки будуть нести основний тягар цього конфлікту, і я хочу, щоб вони знали, що вони не самотні. Я не можу допомогти поодинці, але разом, як спільнота, ми можемо багато зробити. Я буду перераховувати організації, яким ви можете пожертвувати, щоб допомогти, і яким я жертвуватиму", – додала вона.

[ + – ] Наталія Водянова – про матерів, сини яких на війні Фото: https://www.instagram.com/natasupernova

Раніше Україну підтримали низка світових знаменитостей, члени британської королівської родини та навіть зірки російського шоу-бізнесу. Натомість український співак Макс Барських заявив, що більше ніколи не виступатиме з гастролями в Росії та пожалів жителів сусідньої країни, які своїм мовчанням самі себе гублять.