Ирина Шейк и Наталья Водянова пропустили Неделю моды в Париже из-за войны в Украине

Большинство топ-моделей имеют позицию по Украине, которая заметно отличается от той, что принята на их родине.

Супермодели с мировыми именем Ирина Шейк, Саша Пивоварова и Наталья Водянова, которые родились и выросли в России, не появятся на Неделе моды в Париже, которая проходит с 28 февраля по 8 марта, сообщает Daily Mail.

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По информации таблоида, знаменитости, похоже, отказались от приглашений из-за вторжения российских войск на территорию суверенного государства. Модели, которые были завсегдатаями самых престижных показов, причем как гостями, так и моделями, вместо того, чтобы дефилировать по подиуму, начали оставлять первые публикации на тему российской агрессии на своих страницах в Instagram.

Так, Ирина Шейк еще в 28 февраля опубликовала в Instagram изображение знака мира, выразив свою поддержку народу Украины.

"Нет войне. Я буду делать пожертвования @unicef ​​и @redcrossukraine. Пожалуйста, проверьте мои истории на наличие ссылок и ресурсов для пожертвований, дайте, что сможете. Молюсь за мир", – написала она.

[ + – ] Ирина Шейк пообещала пожертвовать деньги для помощи Украине Фото: Instagram/irinashayk

Саша Пивоварова, российская модель, которая дольше всех появлялась в рекламе Prada, поделилась в социальных сетях фотографией, на которой изображен украинский флаг с желто-синим сердцем.

[ + – ] Саша Пивоварова шлет поддержку Украине Фото: sasha_pivovarova/Instagram

Ее коллега Саша Лусс, которая еще и актриса, призвала своих подписчиков жертвовать еду, воду и средства гигиены для украинских беженцев, поделившись ссылками на множество организаций.

"Давайте срочно срочно необходимую воду, еду, гигиенические наборы и постоянную поддержку семей, особенно женщин, детей и пожилых людей", – отметила она в сториз.

Российская супермодель Влада Рослякова также поделилась видео с призывом к миру, а Наталья Водянова заявила, что собирается сделать пожертвование Украине.

"Как мать я сочувствую всем матерям, которые страдают от последствий недавних событий в Украине, и всем, на кого повлияли этот конфликт. Женщины будут нести основное бремя этого конфликта, и я хочу, чтобы они знали, что они не одиноки. Я не могу помочь в одиночку, но вместе, как сообщество, мы можем многое сделать. Я буду перечислять организации, которым вы можете пожертвовать, чтобы помочь, и которым я буду пожертвовать", – добавила она.

[ + – ] Наталья Водянова – о матерях, сыновья которых на войне Фото: https://www.instagram.com/natasupernova

Ранее Украину поддержали ряд мировых знаменитостей, члены британской королевской семьи и даже звезды российского шоу-бизнеса. В свою очередь украинский певец Макс Барских заявил, что больше никогда не будет выступать с гастролями в России и пожалел жителей соседней страны, которые своим молчанием сами себя губят.