Клан Кардашьян украсил обложку Variety

Сестры Кардашьян и их мама стали героями нового выпуска известного глянца.

Самые медийные люди современности, клан Кардашьян, снялись в фотосессии и украсили обложку свежего номера знаменитого глянца. Об этом сообщает Variety.

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Фотосессия и интервью с сестрами Кардашьян и их мамой Крис Дженнер посвящены скорому выходу на экраны нового реалити-шоу об их семье на платформе Hulu. Отметим, что премьера реалити запланирована на середину апреля 2022 года.

В частности, в свежем шоу снова появятся все сестры Кардашьян (Хлои, Ким, Кайли, Кендалл, Кортни) и их мама Крис Дженнер. Что касается появления нового возлюбленного Ким Кардашьян, комика Пита Дэвидсона, то его, скорее всего, на экранах мы не увидим. Однако будут сцены, с которых зритель поймет, как завязался роман между теледивой и "ловеласом Голливуда".

[ + – ] Клан Кардашьян на глянцевой обложке

А вот бывший муж Ким, рэпер Канье Уэст, с которыми они после года расставания официально развелись, появится в нескольких первых эпизодах шоу, которые были сняты до расставания популярной пары. 41-летняя Ким отмечает, что никогда не будет публично унижать отца своих детей.

[ + – ] Семейство Кардашьян для Variety

Также известно, что сестры получат девятизначные суммы гонораров за съемки шоу на новой стриминговой платформе, а переговорами занималась их мама. "Она борется, как питбуль", — отметила Хлои Кардашьян о Крис Дженнер.

Ранее Фокус писал о том, как выглядит дом Ким Кардашьян изнутри. В нем есть собственная баскетбольная площадка для детей и коллекция специально покрашенных роскошных автомобилей.