UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Клан Кардашьян украсил обложку Variety

173
обложка Variety, семейство Кардашьян, ком Кардашьян, крис дженнер, хлои Кардашьян, кортни Кардашьян
Фото: Variety | Семейство Кардашьян

Сестры Кардашьян и их мама стали героями нового выпуска известного глянца.

Самые медийные люди современности, клан Кардашьян, снялись в фотосессии и украсили обложку свежего номера знаменитого глянца. Об этом сообщает Variety.

Фотосессия и интервью с сестрами Кардашьян и их мамой Крис Дженнер посвящены скорому выходу на экраны нового реалити-шоу об их семье на платформе Hulu. Отметим, что премьера реалити запланирована на середину апреля 2022 года.

В частности, в свежем шоу снова появятся все сестры Кардашьян (Хлои, Ким, Кайли, Кендалл, Кортни) и их мама Крис Дженнер. Что касается появления нового возлюбленного Ким Кардашьян, комика Пита Дэвидсона, то его, скорее всего, на экранах мы не увидим. Однако будут сцены, с которых зритель поймет, как завязался роман между теледивой и "ловеласом Голливуда".

Клан Кардашьян на глянцевой обложке

А вот бывший муж Ким, рэпер Канье Уэст, с которыми они после года расставания официально развелись, появится в нескольких первых эпизодах шоу, которые были сняты до расставания популярной пары. 41-летняя Ким отмечает, что никогда не будет публично унижать отца своих детей.

Семейство Кардашьян для Variety

Также известно, что сестры получат девятизначные суммы гонораров за съемки шоу на новой стриминговой платформе, а переговорами занималась их мама. "Она борется, как питбуль", — отметила Хлои Кардашьян о Крис Дженнер.

Ранее Фокус писал о том, как выглядит дом Ким Кардашьян изнутри. В нем есть собственная баскетбольная площадка для детей и коллекция специально покрашенных роскошных автомобилей.