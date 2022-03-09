Клан Кардаш'ян прикрасив обкладинку Variety

Найпопулярніше сімейство стало героями нового випуску відомого глянцю.

Найбільш медійні люди сьогодення, клан Кардаш'ян, знялися у фотосесії та прикрасили обкладинку свіжого номеру знаменитого глянцю. Про це пише Variety.

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Фотосесія та інтерв'ю із сестрами Кардаш'ян та їхньою мамою, Кріс Дженнер, присвячені скорому виходу на екрани нового реаліті-шоу про їхню родину на платформі Hulu. Зазначимо, що прем'єра реаліті запланована на середину квітня 2022 року.

Зокрема у свіжому шоу знову з'являться всі сестри Кардаш'ян (Хлої, Кім, Кайлі, Кендалл, Кортні) та їхня мама Кріс Дженнер. Щодо появи нового коханого Кім Кардаш'ян, коміка Піта Девідсона, то його, швидше за все, на екранах ми не побачимо. Проте будуть сцени, з яких глядач зрозуміє, як саме зав'язався роман між теледівою та "ловеласом Голлівуду".

[ + – ] Клан Кардаш'ян на обкладинці глянцю

А от колишній чоловік Кім, репер Каньє Вест, з якими вони після року розставання врешті розлучилися, з'явиться в кількох перших епізодах шоу, які були зняті до розставання популярної пари. 41-річна Кім зазначає, що ніколи не буде публічно принижувати батька своїх дітей, якими б жахливими не були стосунки між ними.

[ + – ] Сімейство Кардаш'ян для Variety

Також відомо, що сестри отримають дев'ятизначні суми гонорарів за зйомки шоу на новій стримінговій платформі, а переговорами займалася їхня мама. "Вона бореться, як пітбуль", — зазначила Хлої Кардаш'ян про Кріс Дженнер.

Раніше Фокус писав про те, як виглядає будинок Кім Кардаш'ян ізсередини. У ньому є власний баскетбольний майданчик для дітей та колекція спеціально пофарбованих розкішних автомобілів.