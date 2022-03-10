Россияне бросились скупать одежду японского бренда Uniqlo

После того, как японский бренд одежды Uniqlo объявил, что в ближайшее время закрывает магазины в России, жители Петербурга выстроились в километровые очереди, чтобы успеть купить оставшийся товар

Сегодня днем в фирменный магазин Uniqlo в Санкт-Петербурге (Россия) выстроилась огромная очередь покупателей, желающих купить модную одежду перед тем, как японский бренд окончательно уйдет с российского рынка в связи с западными санкциями из-за войны в Украине. По информации СМИ, толпа людей собралась буквально через час после того, как в новостях появилась информация о том, том что Uniqlo закроет все 50 магазинов и прекращает онлайн-продажи в РФ. Произойти это должно до 21 марта.

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Для того, чтобы справиться с наплывом посетителей, магазину пришлось вызвать сотрудников, у которых в этот день был выходной.

Аналогичные очереди в Uniqlo выстроились в Москве.

[ + – ] Очередь в магазин Uniqlo в московском торговом центре "Атриум"

Ранее стало известно, что Uniqlo присоединился к брендам, которые прекратили работу в России из-за войны в Украине. При этом еще недавно компания не собиралась уходить с российского рынка. "Одежда — это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы", — говорил гендиректор Fast Retailing Co. Тадаши Янаи.

Как писал Фокус, из-за того, что Россия развязала полномасштабную войну в Украине, западные страны ввели жесткие санкции. Многие мировые бренды стали уходить с рынка РФ. Среди них около 100 компаний-гигантов из США.