Росіяни кинулися скуповувати одяг японського бренду Uniqlo

Після того, як японський бренд одягу Uniqlo оголосив, що найближчим часом закриває магазини в Росії, жителі Петербурга вишикувалися в кілометрові черги, щоб встигнути купити товар, що залишився.

Сьогодні вдень у фірмовий магазин Uniqlo в Санкт-Петербурзі (Росія) вишикувалася величезна черга покупців, які бажають купити модний одяг перед тим, як японський бренд остаточно піде з російського ринку через західні санкції через війну в Україні. Натовп людей зібрався буквально через годину після того, як у новинах з'явилася інформація про те, що Uniqlo закриє всі 50 магазинів і припиняє онлайн-продажі в РФ. Статися це має до 21 березня.

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Для того, щоб впоратися з напливом відвідувачів, магазину довелося викликати співробітників, які цього дня мали вихідний.

Аналогічні черги в Uniqlo вишикувалися в Москві.

[ + – ] Черга до магазину Uniqlo у московському торговому центрі "Атріум"

Раніше стало відомо, що Uniqlo приєднався до брендів, які припинили роботу в Росії через війну в Україні. При цьому ще недавно компанія не збиралася йти з російського ринку. "Одяг — це життєва необхідність. Народ Росії має таке ж право на життя, як і ми", — говорив гендиректор Fast Retailing Co. Тадаші Янай.

Як писав Фокус, через те, що Росія розв'язала повномасштабну війну в Україні, західні країни запровадили жорсткі санкції. Багато світових брендів почали йти з ринку РФ. Серед них близько 100 компаній-гігантів із США.