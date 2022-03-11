Стали известны подробности смерти солиста "Отпетых мошенников" Тома Хаоса

В последнее время Том Хаос был в депрессии и не имел постоянного заработка.

50-летний солист группы "Отпетые мошенники" Том Хаос (Вячеслав Зинуров) покончил с собой, повесившись на собачьем поводке. Подробности смерти артиста сообщил телеграмм-канал НеМалахов.

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По информации ресурса, несколько последних месяцев артист подвергался угрозам и шантажу со стороны коллеги по группе Сергея Аморалова, который забрал себе права на название коллектива и запретил Хаосу писать на афише, что он экс-солист "Отпетых мошенников".

Таким образом он оставил Зинурова без заработков, поскольку за свои редкие концерты тот получал 40-50 тыс. рублей, что было его единственным заработком. Хаос покинул группы "Отпетые мошенники" в 2021 году после 25 лет работы в коллективе. Он обвинял солиста Сергея Аморалова в обмане и мошеннических действиях. Вячеслав собирался подать в суд на Аморалова за нарушение авторских прав, но не успел этого сделать. Певец также планировал заниматься сольной карьерой и "раскручивать" собственное творчество и вместе со своими композициями исполнять полюбившиеся хиты из репертуара "Отпетых мошенников".

Семьи и детей у музыканта, несмотря на его возраст, не было. Он жил в подмосковной деревне с алабаем по кличке Мираэль и двумя той-терьерами, которых и считал самыми близкими существами.

[ + – ] Вячеслав Зинуров и его алабай Мираэль Фото: Соцсети

Напомним, о смерти артиста стало известно после того, как он не приехал на запланированные съемки.