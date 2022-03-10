Экс-солист "Отпетых мошенников" скончался на 51-м году жизни

Родственники умершего Вячеслава Зинурова отказались коментировать его смерть, но по информации СМИ, музыкант покончил жизнь самоубийством.

Бывший солист группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров с псевдонимом Том Хаос скончался на 51 году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом 10 марта сообщило издание StarHit.

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Отмечается, что на 10 марта у музыканта было запланировано два интервью, но днем Зинуров не вышел на связь. Журналисты StarHit пытались связаться с бывшим коллегой музыканта Гариком Богомазовым, однако тот комментировать произошедшее отказался. Также родственники умершего не захотели разглашать подробности трагедии, поэтому о причинах смерти музыканта достоверно пока не известно.

Как сообщает "Комсомольская правда", концертный директор группы "Отпетые мошенники" общался с женой другого участника группы — Гарика Богомазова, и сказал, что по ее словам, причиной смерти Зинурова стало самоубийство на почве депрессии.

Участие Зинурова в проекте "Отпетые мошенники"

Том Хаос обрел популярность в петербургской группе "Отпетые мошенники", которая образовалась в 1996 году. Зинуров занимался в коллективе написанием музыки и придумывал танцы. В 1990-е и 2000-е коллектив записал несколько хитов, такие как "Всяко-разно", "Бросай курить", "Девушки бывают разные" и "Люби меня люби". Группа себя позиционировала в шоу-бизнесе в образе хулиганов, которые исполняют дворовые песни и частушки в стиле рэпа.

[ + – ] Группа "Отпетые мошенники", Том Хаос (первый слева)

"То, что мы делаем на сцене, — это "культурный беспредел", а нашу музыку мы называем "гоп-стоп-джаз", или "криминальные хаос-частушки". По большому счету это рэп, наложенный на какие-то модные звуки", — говорили о себе участники группы.

Зинуров много лет сотрудничал с коллективом, но в 2021 из-за финансовых разногласий покинул группу. Он узнал, что его товарищи якобы скрывали от него по сговору значительную часть гонораров за выступления, после чего решил подать на бывших коллег в суд.

В последнее время музыкант планировал заниматься сольной карьерой и "раскручивать" собственное творчество. По его словам, во время выступлений Зинуров хотел бы вместе с со своими композициями исполнять полюбившиеся хиты из репертуара "Отпетых мошенников".

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