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Экс-солист "Отпетых мошенников" скончался на 51-м году жизни

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Том Хаос умер
Фото: Открытые источники | Бывший солист группы "Отпетые мошенники" Том Хаос (Вячеслав Зинуров)

Родственники умершего Вячеслава Зинурова отказались коментировать его смерть, но по информации СМИ, музыкант покончил жизнь самоубийством.

Бывший солист группы "Отпетые мошенники" Вячеслав Зинуров с псевдонимом Том Хаос скончался на 51 году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом 10 марта сообщило издание StarHit.

Отмечается, что на 10 марта у музыканта было запланировано два интервью, но днем Зинуров не вышел на связь. Журналисты StarHit пытались связаться с бывшим коллегой музыканта Гариком Богомазовым, однако тот комментировать произошедшее отказался. Также родственники умершего не захотели разглашать подробности трагедии, поэтому о причинах смерти музыканта достоверно пока не известно.

Как сообщает "Комсомольская правда", концертный директор группы "Отпетые мошенники" общался с женой другого участника группы — Гарика Богомазова, и сказал, что по ее словам, причиной смерти Зинурова стало самоубийство на почве депрессии.

Участие Зинурова в проекте "Отпетые мошенники"

Том Хаос обрел популярность в петербургской группе "Отпетые мошенники", которая образовалась в 1996 году. Зинуров занимался в коллективе написанием музыки и придумывал танцы. В 1990-е и 2000-е коллектив записал несколько хитов, такие как "Всяко-разно", "Бросай курить", "Девушки бывают разные" и "Люби меня люби". Группа себя позиционировала в шоу-бизнесе в образе хулиганов, которые исполняют дворовые песни и частушки в стиле рэпа.

Отпетые мошенники
Группа "Отпетые мошенники", Том Хаос (первый слева)

"То, что мы делаем на сцене, — это "культурный беспредел", а нашу музыку мы называем "гоп-стоп-джаз", или "криминальные хаос-частушки". По большому счету это рэп, наложенный на какие-то модные звуки", — говорили о себе участники группы.

Зинуров много лет сотрудничал с коллективом, но в 2021 из-за финансовых разногласий покинул группу. Он узнал, что его товарищи якобы скрывали от него по сговору значительную часть гонораров за выступления, после чего решил подать на бывших коллег в суд.

В последнее время музыкант планировал заниматься сольной карьерой и "раскручивать" собственное творчество. По его словам, во время выступлений Зинуров хотел бы вместе с со своими композициями исполнять полюбившиеся хиты из репертуара "Отпетых мошенников".

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