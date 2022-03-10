Екссоліст "Отпетых мошенников" помер на 51-му році життя

Родичі померлого В'ячеслава Зінурова відмовилися коментувати його смерть, але, за інформацією ЗМІ, музикант наклав на себе руки.

Колишній соліст групи "Отпетые мошенники" В'ячеслав Зінуров із псевдонімом Том Хаос помер на 51 році життя в Санкт-Петербурзі. Про це 10 березня повідомило видання StarHit.

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Зазначається, що на 10 березня музикант запланував два інтерв'ю, але вдень Зінуров не вийшов на зв'язок. Журналісти StarHit намагалися зв'язатися з колишнім колегою музиканта Гаріком Богомазовим, проте коментувати те, що сталося, він відмовився. Також родичі померлого не захотіли розголошувати подробиць трагедії, тому про причини смерті музиканта достеменно поки що не відомо.

Як повідомляє "Комсомольська правда", концертний директор гурту "Отпетые мошенники" спілкувався з дружиною іншого учасника гурту — Гаріка Богомазова, і сказав, що, за її словами, причиною смерті Зінурова стало самогубство на ґрунті депресії.

Участь Зінурова в проєкті "Отпетые мошенники"

Том Хаос набув популярності в петербурзькій групі "Отпетые мошенники", яка утворилася в 1996 році. Зінуров займався в колективі написанням музики і вигадував танці. У 1990-і та 2000-і колектив записав кілька хітів, такі як "Всяко-разно", "Бросай курить", "Девушки бывают разные" та "Люби меня люби". Гурт себе позиціював у шоу-бізнесі в образі хуліганів, які виконують дворові пісні та частівки у стилі репу.

[ + – ] Гурт "Отпетые мошенники", Том Хаос (перший ліворуч)

"Те, що ми робимо на сцені, — це "культурне свавілля", а нашу музику ми називаємо "гоп-стоп-джаз", або "кримінальні хаос-частівки". За великим рахунком, це реп, накладений на якісь модні звуки", — говорили про себе учасники гурту.

Зінуров багато років співпрацював з колективом, але у 2021 через фінансові розбіжності покинув гурт. Він дізнався, що його товариші нібито приховували від нього змовою значну частину гонорарів за виступи, після чого вирішив подати на колишніх колег до суду.

Останнім часом музикант планував займатися сольною кар'єрою та "розкручувати" власну творчість. За його словами, під час виступів Зінуров хотів би разом зі своїми композиціями виконувати уподобані хіти з репертуару "Отпетых мошенников".

Раніше повідомлялося, що 20 лютого у Великій Британії помер відомий музичний магнат і продюсер Джамал Едвардс. Він допоміг розпочати кар'єру таким зіркам шоу-бізнесу, як Ед Ширан, Джессі Джей, Стормзі та Ріта Ора.

11 лютого у віці 40 років пішла з життя російська акторка Євгенія Брік, яка зіграла у таких фільмах, як "Стиляги", "Географ глобус пропив", "Відлига". Імовірно, акторка перед смертю страждала на тяжку хворобу.