Стали відомі подробиці смерті соліста "Отпетых мошенников" Тома Хаоса

Останнім часом Том Хаос був у депресії та не мав постійного заробітку.

50-річний соліст групи "Отпетые мошенники" Том Хаос (В'ячеслав Зінуров) наклав на себе руки, повісившись на собачому повідку. Подробиці смерті артиста повідомив телеграм-канал "НеМалахов".

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За інформацією ресурсу, кілька останніх місяців артист зазнавав погроз і шантажу з боку колеги по групі Сергія Аморалова, який забрав собі права на назву колективу та заборонив Хаосу писати на афіші, що він екссоліст "Отпетых мошенников".

Так він залишив Зінурова без заробітку, оскільки за свої рідкі концерти той отримував 40-50 тис. рублів, що було його єдиним заробітком. Хаос залишив гурт "Отпетые мошенники" у 2021 році після 25 років роботи в колективі. Він звинувачував соліста Сергія Аморалова в обмані та шахрайських діях. В'ячеслав збирався подати до суду на Аморалова за порушення авторських прав, але не встиг цього зробити. Співак також планував займатися сольною кар'єрою та "розкручувати" власну творчість і разом зі своїми композиціями виконувати уподобані хіти з репертуару "Отпетых мошенников".

Сім'ї та дітей у музиканта, незважаючи на його вік, не було. Він жив у підмосковному селі з алабаєм на прізвисько Міраель і двома той-тер'єрами, яких і вважав найближчими істотами.

[ + – ] В'ячеслав Зінуров і його алабай Міраель Фото: Соцсети

Нагадаємо, про смерть артиста стало відомо після того, як він не приїхав на заплановані зйомки.