Медиаконгломерат Hearst отзывает лицензию у российских версий Elle и Cosmopolitan

Также в этот список входят такие известные журналы, как Esquire, Harper's Bazaar и Men's Health

Один из старейших медиаконгломератов США — Hearst, основанный в 1887 году, и владеющий такими известными "глянцевыми" изданиями, как Cosmopolitan, Elle, Harper's Bazaar, Esquire и Men's Health, прекращает сотрудничество с российскими партнерами. Сообщается также, что Hearst отзывает лицензии у российских редакций.

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Что будет с сотрудниками – неизвестно,

Однако точной информации о будущем их сотрудников пока нет. Российский Медиахолдинг Independent Media, который в числе прочего выпускает в России Cosmopolitan, Grazia, Esquire и Harper's Bazaar, уже выпустил официальное заявление, в котором заверил читателей, что продолжает свою деятельность в РФ.

"В ближайшее время холдинг сосредоточится на локализации своей деятельности на территории страны, выпуске новых продуктов и дальнейшем развитии своей технологической базы. Основной профиль бизнеса компании – производство качественного мультимедийного контента – сохраняется, а все обязательства и договоренности выполняются в плановом режиме", — заявили в медиахолдинге.

Однако главный редактор российского Esquire Сергей Минаев уже попрощался с читателями и заявил, что апрельский номер станет последним.

"Я всегда говорил редакции — каждый номер должен быть сделан так, как будто он последний. Чтобы потом не было стыдно. И вот, перед вами, действительно наш последний номер. На обложке – Эдуард Лимонов, что символично. Везде символы. Везде теперь одни только символы", — заявил Минаев.

Ранее о приостановке деятельности в России заявил холдинг Condé Nast, который выпускает Vogue, Tatler, Glamour, GQ.

Также уходят известные бренды косметики, одежды и обуви. В числе последних о приостановке своей деятельности заявили японские бренды Shiseido и Uniqlo. А также бренд Crocs.