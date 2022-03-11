Медіаконгломерат Hearst відкликає ліцензію в російських версій Elle і Cosmopolitan

Також до цього списку входять такі відомі журнали як Esquire, Harper's Bazaar і Men's Health

Один із найстаріших медіаконгломератів США — Hearst, заснований у 1887 році, який володіє такими відомими "глянцевими" виданнями як Cosmopolitan, Elle, Harper's Bazaar, Esquire і Men's Health, припиняє співпрацю з російськими партнерами. Повідомляється також, що Hearst відкликає ліцензії в російських редакцій.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Що буде зі співробітниками – невідомо.

Проте точної інформації про майбутнє їхніх співробітників наразі немає. Російський медіахолдинг Independent Media, який серед іншого випускає в Росії Cosmopolitan, Grazia, Esquire і Harper's Bazaar, уже випустив офіційну заяву, в якій запевнив читачів, що продовжує свою діяльність у РФ.

"Найближчим часом холдинг зосередиться на локалізації своєї діяльності на території країни, випуску нових продуктів і подальшому розвитку своєї технологічної бази. Основний профіль бізнесу компанії — виробництво якісного мультимедійного контенту — зберігається, а всі зобов'язання та домовленості виконуються в плановому режимі", — заявили в медіахолдинг.

Проте головний редактор російського Esquire Сергій Мінаєв уже попрощався з читачами та заявив, що квітневий номер стане останнім.

"Я завжди говорив редакції — кожен номер має бути зроблений так, ніби він останній. Щоб потім не було соромно. І ось перед вами справді наш останній номер. На обкладинці – Едуард Лимонов, що символічно. Скрізь символи. Скрізь тепер самі лише символи", — заявив Мінаєв.

Раніше про зупинення діяльності в Росії заявив холдинг Condé Nast, який випускає Vogue, Tatler, Glamour, GQ.

Також ідуть відомі бренди косметики, одягу та взуття. Серед останніх про зупинення своєї діяльності заявили японські бренди Shiseido та Uniqlo. Також бренд Crocs.