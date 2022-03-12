Замглавы "Аэрофлота" Андрей Панов уволился и уехал из России

Ранее "Аэрофлот" покинул гендиректор Михаил Полубояринов

Замгендиректора "Аэрофлота" по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов уволился из компании и покинул РФ. Об этом сообщает Meduza.

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Причем о своей отъезде Панов сообщил лично, в Facebook, который уже заблокирован в России.

"Уехали из России. Ушел из "Аэрофлота". Старая жизнь закончилась", — написал он в своем посте. Также он сменил фото на черный квадрат и закрыл профиль.

На пост замгендиректора "Аэрофлота" Панов был назначен в 2018 году. До этого он работал в международной консалтинговой компании Bain & Company.

В Bain Панов вел множество проектов с российскими банками, транспортными компаниями и некоммерческими организациями в сфере образования.

До прихода в Bain Панов работал редактором отдела "Финансы" газеты "Ведомости".

Панов не первый высокопоставленный работник российской авиакомпании который внезапно оставил свой пост. Ранее стало известно, что гендиректор "Аэрофлота" Михаил Полубояринов подал в отставку. Причем в "Аэрофлоте" это отрицали до последнего.

[ + – ] Самолеты компании "Аэрофлот" Фото: ТАСС

Ходили слухи, что Полубояринов вместе с семьей покинул РФ, но сейчас, по официальным данным, он должен перейти в "Почту России" и занять там пост заместителя главы. Одним из вероятных кандидатов на его место в "Аэрофлоте" называют нынешнего гендиректора авиакомпании "Россия" Сергея Александровского.

В начале марта свой пост покинул гендиректор авиакомпании "Победа" — Андрей Калмыков. Он сам сообщил, что остается в России, но, по слухам, он уже покинул эту страну.

Напомним, с 26 февраля ЕС ввел санкции, которые запрещают поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. Кроме того, санкции обязали лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с перевозчиками, тогда как большую часть их парков составляют иностранные Boeing и Airbus.

Парк "Победы" состоит только из Boeing 737. Из 187 самолетов "Аэрофлота" российских — только девять Superjet 100. А в авиакомпании "Россия" Superjet 100 составляют половину ее авиапарка.