Заступник голови "Аерофлоту" Андрій Панов звільнився і виїхав з Росії

Раніше "Аерофлот" залишив гендиректор Михайло Полубояринов

Заступник гендиректора "Аерофлоту" зі стратегії, сервісу та маркетингу Андрій Панов звільнився з компанії та залишив РФ. Про це повідомляє Meduza.

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Причому про свій від'їзд Панов повідомив особисто у Facebook, який уже заблокований у Росії.

"Виїхали з Росії. Пішов з "Аерофлоту". Старе життя закінчилося", — написав він у своєму посту. Також він змінив фото на чорний квадрат та закрив профіль.

На посаду заступника гендиректора "Аерофлоту" Панова було призначено у 2018 році. До цього він працював у міжнародній консалтинговій компанії Bain&Company.

У Bain Панов вів безліч проєктів із російськими банками, транспортними компаніями та некомерційними організаціями у сфері освіти.

До приходу в Bain Панов працював редактором відділу "Фінанси" газети "Ведомости".

Панов не перший високопоставлений працівник російської авіакомпанії, який раптово залишив свою посаду. Раніше стало відомо, що гендиректор "Аерофлоту" Михайло Полубояринов подав у відставку. Причому, в "Аерофлоті" це заперечували до останнього.

[ + – ] Літаки компанії "Аерофлот" Фото: ТАСС

Ходили чутки, що Полубояринов разом із сім'єю покинув РФ, але зараз, за офіційними даними, він повинен перейти до "Пошти Росії" і обійняти там посаду заступника голови. Одним із ймовірних кандидатів на його місце в "Аерофлоті" називають нинішнього гендиректора авіакомпанії "Росія" Сергія Олександровського.

На початку березня свою посаду залишив гендиректор авіакомпанії "Перемога" — Андрій Калмиков. Він сам повідомив, що залишається в Росії, але, за чутками, він уже покинув цю країну.

Нагадаємо, з 26 лютого ЄС запровадив санкції, які забороняють постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Крім того, санкції зобов'язали лізингодавців розірвати до кінця березня контракти з перевізниками, тоді як більшу частину їхніх парків складають іноземні Boeing і Airbus.

Парк "Перемоги" складається лише з Boeing 737. Зі 187 літаків "Аерофлоту" російських — лише дев'ять Superjet 100. А в авіакомпанії "Росія" Superjet 100 становлять половину її авіапарку.