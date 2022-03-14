Из российского эфира может пропасть "Поле чудес"

А также музыкальное шоу "Голос", так как обе эти программы работают по лицензии

В свете того, как множество компаний уходят, или приостанавливают свою деятельность в РФ, из-за вторжения в Украину, оказалось, что санкции могут коснуться и развлекательного контента на ТВ. Об этом пишет EG.

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Речь идет о программах "Поле чудес" и "Голос". Они обе выходят на российском "Первом канале" уже много лет.

"Поле чудес" — российский аналог американской телевизионной программы "Колесо фортуны" (Wheel Of Fortune), работающей по лицензии, которая принадлежит каналу CBS.

Также отзыв лицензии грозит проекту "Голос", который является российской версией шоу The Voice, формат которого придумал нидерландский продюсер Джон де Моль в сотрудничестве с певцом Рулом ван Велзеном. Шоу было запущено в 2010 году на нидерландском телевидении.

В конце прошлого года "Поле чудес" уже претерпело некоторые изменения. "Первый канал" не стал продлевать контракт с телекомпанией "ВИД". Так что программа стала выходить под названием "Наше поле чудес". Ведущий остался прежний — Леонид Якубович.

Ранее из эфира "Первого" пропало шоу "Вечерний Ургант", но там причина более прозаична. Ведущий передачи, которая выходит с 2012 года, Иван Ургант опубликовал в своем Instagram черный квадрат и написал "Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ". Позже он написал еще один пост, на этот раз с селфи, в котором сообщил, что его "отпустили в отпуск". Сейчас ведущий с семьей находится в Израиле.

Создатели шоу утверждают, что проект "Вечерний Ургант" закрыли временно, так как телезрители предпочитают новостной контент. Но Ксения Собчак утверждает, что шоу в эфир больше не вернется.

Пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова заявила, что "текущая переверстка связана с важными общественно-политическими событиями".

Крымова добавила, что шоумен продолжит работу на канале. Когда возобновится выход программы — не уточняется.