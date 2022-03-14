З російського ефіру може зникнути "Поле чудес"

А також музичне шоу "Голос", оскільки обидві програми працюють за ліцензією.

У світлі того, як багато компаній йдуть, або призупиняють свою діяльність у РФ, через вторгнення в Україну, виявилося, що санкції можуть зачепити і розважальний контент на ТБ. Про це пише EG.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Йдеться про програми "Поле чудес" та "Голос". Вони обидві виходять на російському "Першому каналі" вже багато років.

"Поле чудес" — російський аналог американської телевізійної програми "Колесо удачі" (Wheel Of Fortune), що працює за ліцензією, яка належить каналу CBS.

Також відкликання ліцензії загрожує проєкту "Голос", який є російською версією шоу The Voice, формат якого вигадав нідерландський продюсер Джон де Моль у співпраці зі співаком Рулом ван Велзеном. Шоу було запущено у 2010 році на нідерландському телебаченні.

Наприкінці минулого року "Поле чудес" вже зазнало деяких змін. "Перший канал" не став продовжувати контракт із телекомпанією "ВІД". Отже, програма стала виходити під назвою "Наше поле чудес". Ведучий залишився колишнім — Леонід Якубович.

Раніше з ефіру "Першого" зникло шоу "Вечірній Ургант", але там причина більш прозаїчна. Ведучий передачі, яка виходить з 2012 року, Іван Ургант опублікував у своєму Instagram чорний квадрат і написав "Страх та біль. НІ ВІЙНІ". Пізніше він написав ще один пост, цього разу із селфі, у якому повідомив, що його "відпустили у відпустку". Наразі ведучий із сім'єю перебуває в Ізраїлі.

Творці шоу стверджують, що проєкт "Вечірній Ургант" закрили тимчасово, оскільки телеглядачі віддають перевагу контенту новин. Але Ксенія Собчак запевняє, що шоу в ефір більше не повернеться.

Прессекретар Першого каналу Лариса Кримова заявила, що "поточна перевертка пов'язана з важливими суспільно-політичними подіями".

Кримова додала, що шоумен продовжить роботу на каналі. Коли відновиться вихід програми, не уточнюється.