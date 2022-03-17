Режиссер Тимур Бекмамбетов высказался о войне в Украине

Режиссер назвал происходящее "грандиозным бедствием" и "трагедией", а также рассказал, что планирует начать работу над документальным фильмом о том, как в цифровом пространстве освещают войну в Украине.

Российско-казахский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов высказал своем отношении к войне в Украине. Он назвал происходящее "грандиозным бедствием" и "трагедией", добавив, что мир, в котором он жил, развалился за одну ночь. Режиссер рассказал американскому изданию Deadline.

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"Это мир, в котором мы жили, и душераздирающе видеть, как он развалился на одну ночь", — сказал Бекмамбетов.

Сейчас режиссер, которые родился в Казахстане и часто в юности ездил в Украину, находится в Израиле и готовится к съемкам документального фильма о том, как война России в Украине освещается в цифровом пространстве.

По словам Бекмамбетова, на новый проект его отчасти вдохновил предыдущий полнометражный фильм "Побег из Афганистана" о советских войсках в стране.

"Это вызвало столько параллелей с тем, что происходит сейчас — не только с точки зрения самой военной кампании, но и с точки зрения того, как официальные лица вводят общественность в заблуждение относительно военных действий. Разница только в одном: на этот раз больше, потому что люди получают их не только на реальном поле боя, но и в цифровом пространстве", — объяснил режиссер.

Бекмамбетов добавил, что планирует собрать доказательства и истории о том, как цифровое пространство, с одной стороны, стало бесценным инструментом для получения оперативной информации с поля боя, с другой — средством для распространения фейков.

"Беспрецедентная война в соцсетях ставит вопросы о том, как бороться с поляризацией, насилием, разжиганием ненависти, дезинформацией и пропагандой. А также как обеспечить доступ к проверенной и надежной информации", — сказал Бекмамбетов.

В России Бекмамбетов известен благодаря фильмам "Ночной дозор", "Дневной дозор". С 2005 года он работал в Голливуде над фильмами "Бен-Гура", "Война токов" и "Фантом".

Как писал ранее Фокус, 39-летнего продюсера Нателлу Крапивину, которая в прошлом работала со Светланой Лободой, лишили российского гражданства после ее высказываний о войне в Украине.